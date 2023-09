Sei uno di quelli che si addormenta subito in aereo? C’è un motivo preciso: ecco qual è

Molto spesso può succedere che ci si addormenti profondamente e senza controllo, appena dopo il decollo l’aereo.

Se capita anche a te di salire sull’aereo e avvertire un’irrefrenabile voglia di dormire ancora prima del decollo, oggi puoi conoscere la motivazione. In effetti, c’è un motivo per cui questo succede ed è del tutto normale. Sono tante le persone che cadono immediatamente nelle braccia di Morfeo durante i viaggi in aereo e chi, invece, per paura o per altro, non riesce mai a dormire e preferisce utilizzare il tempo del viaggio per lavorare o rilassarsi in un altro modo.

La motivazione dietro il bisogno di dormire una volta saliti in aereo, è la pressurizzazione interna all’aereo. Le compagnie aeree, per regolamento, sono obbligate a mantenere sempre la pressurizzazione a un’altitudine che va da un minimo di 6.000 a un massimo di 8.000 piedi ovvero 1.800-2.400 metri, come quando ci si trova montagna per intenderci.

Secondo ricerche scientifiche, superati i 7.000 piedi, la saturazione di emoglobina nel sangue inizia a diminuire gradualmente e, di conseguenza, il nostro organismo inizia ad assumere meno ossigeno ogni volta che respiriamo. Meno ossigeno, meno energie, più stanchezza. Chi magari è meno abituato a certe altitudini o a viaggiare in aereo, sentirà di più il cambio di altitudine e la diminuzione di ossigeno.

Attenzione a chi soffre di alcune patologie

Molti passeggeri hanno notato che dormono di più quando viaggiano con compagnie low cost e sembra che non sia un caso. Secondo quanto dichiarato da alcuni piloti, infatti, sugli aerei low cost la cabina sarebbe meno pressurizzata, quindi ci sarebbe meno ossigeno e ci si addormenterebbe più facilmente. Variare il livello di pressurizzazione sembra faccia risparmiare fino al 2-3% di carburante impiegato durante un volo, il che equivale a migliaia di euro economizzati.

Secondo i medici, bisogna comunque fare attenzione alla pressurizzazione delle cabine dell’aereo poiché, in alcuni soggetti non totalmente sani, potrebbero scatenarsi i primi sintomi di ipossia nella cabina, il che produrrebbe una iniziale sensazione di benessere. Chi può andare potenzialmente incontro all’ipossia, sono soggetti con patologie già in corso o pregresse, una su tutte l’insufficienza respiratoria.

Le persone con questa tipologia di problema, in caso di pressurizzazione errata, potrebbero andare incontro ad una difficoltà respiratoria a bordo, che poi potrebbe portarsi anche una volta atterrati. Un volo a di lunga durata per queste persone, infatti, non andrebbe bene e potrebbe scatenare serie conseguenze. I soggetti di questo tipo dovrebbero sempre chiedere al proprio medico un documento per ricevere il supporto dell’ossigeno a bordo in caso di emergenza.