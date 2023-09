Oroscopo di fine settembre: momenti molto difficili per questi segni

Come vivi il periodo di fine settembre? Scopri come e perché il tuo segno zodiacale potrebbe renderlo difficile!

“Le giornate estive si accorciano… E come sempre, in questo periodo dell’anno mi sento addosso lo sguardo del tempo”. Questa frase appartiene allo scrittore ungherese Róbert Hász. È una frase piena di malinconia che racchiude tutto il senso della fine di settembre.

Le giornate che si accorciano rappresentano il susseguirsi delle stagioni e della vita stessa. L’espressione che l’autore usa “sguardo del tempo”, suggerisce che è proprio in questo periodo dell’anno che tendiamo a riflettere sulla nostra vita e sul fatto che il tempo stia scivolando via, per andare incontro al buio dell’inverno.

Per alcune persone, questa nostalgia settembrina è legata alle estati dell’infanzia e a quell’innocenza che sembra sfumare man mano con l’avanzare dell’età. Per altre, invece, potrebbe essere un invito a vivere nel presente in maniera più piena, sapendo che le giornate di sole stanno andando via. Tu come vivi questo particolare periodo dell’anno? Sapevi che alcuni segni zodiacali ne sono più influenzati di altri?

Segni zodiacali e la fine dell’estate: ecco quelli che ne soffrono di più

Analizziamo alcuni segni zodiacali che vengono particolarmente inondati dalle emozioni contrastanti di fine settembre. Quel misto di possibilità di rinnovamento misto alla paura di ricominciare.

Iniziamo dal Cancro. Questo segno è molto sensibile e potrebbe farsi travolgere dalle emozioni che si vivono in questo periodo dell’anno. I cancerini possono sentirsi schiacciati dalla paura di affrontare nuove sfide e fare alcune scelte difficili. Devono ricordare, però, che è proprio questo il momento migliore per coltivare la loro crescita interiore, se lo faranno riceveranno enormi gratifiche.

Che dire del Leone? Questo segno in estate splende come non mai e la fine dell’estate potrebbe destabilizzarlo. Abituato a essere sicuro di sé stesso, dovrà affrontare invece un cambiamento che richiede umiltà e adattabilità. Potrebbe essere spaventato da un senso di inadeguatezza e dal non essere all’altezza. Anche in questo caso, affrontare le paure si rivelerà una crescita personale. I Leone saranno più forti di prima

Passiamo alla Bilancia. Il simbolo per eccellenza dell’equilibrio potrebbe sentirsi sotto pressione in un periodo di cambiamenti. Davanti a scelte difficili potrebbero avere paura di fare quella sbagliata. Le bilance dovrebbero ricordare che non sempre si può stare in perfetto equilibrio e che esistono gli alti e i bassi. Anche se dovesse prendere una cattiva decisione, sarà una lezione importante.

Infine, troviamo l’acquario. Questo segno potrebbe trovarsi confuso alla fine di settembre, intrappolato tra la voglia di libertà e le responsabilità che invece si trova a dover affrontare. Questo può generare molta ansia in un segno come l’acquario, ma affrontare le situazioni con creatività potrebbe essere la scelta giusta.