Vai in hotel? Ecco perché dovresti assolutamente richiedere la camera a questo piano

Secondo alcuni esperti le camere degli Hotel non dovrebbero essere scelte in modo casuale, ma secondo dei canoni specifici.

Nella società moderna gli Hotel sono un vero e proprio pilastro del settore turistico, soprattutto perché offrono la possibilità di trovare un alloggio in qualsiasi posto del mondo. Ma qual è l’albergo più antico della Terra?

Secondo gli esperti il più longevo di tutti è il Nishiyama Onsen Keiunkan, un Hotel antichissimo situato nella città di Hayakawa in Giappone. Si tratta di un edificio realizzato nel lontano 705 d.C., con l’obiettivo di aprire una primitiva attività alberghiera.

Infatti, il suddetto Hotel, che tuttora è ancora in attività, è entrato nel Guinness dei record per la sua longevità, più specificatamente è stato ufficialmente riconosciuto come l’Hotel più antico del mondo. Inoltre, la sua bellissima struttura sorge nelle vicinanze della catena dei Monti Akaishi.

Il piano più ambito in un Hotel

Recentemente, un ex agente della CIA e dell’FBI ha rivelato un’informazione segreta, che pochissime persone conoscono: il piano più sicuro in un Hotel. Pertanto, milioni di persone nel mondo continuano a prenotare camere nei vari alberghi, ma non immaginano che anche gli Hotel possiedono un piano migliore e, soprattutto, più sicuro rispetto agli altri. Ad ogni modo, per colmare questa lacuna un ex agente federale degli Stati Uniti ha rivelato la preziosa informazione sul social network TikTok.

Il video postato è immediatamente diventato virale, raggiungendo in pochissimo tempo oltre 34.000 like, 299 commenti e addirittura 1366 condivisioni. Chiaramente, un video del genere pubblicato di questi tempi è normale che faccia il giro del mondo in un lasso di tempo brevissimo, poiché oggi i turisti mondiali sono più che raddoppiati rispetto a 30 anni fa. Infatti, secondo gli ultimi dati ogni anno si muovono sulla Terra circa 2,4 miliardi di turisti.

E non solo: questo numero lascia tutti senza parole, poiché sul pianeta ci sono circa 8 miliardi di esseri umani, quindi una buona fetta della popolazione mondiale parte ogni anno con l’obiettivo di scoprire posti nuovi, e di conseguenza di alloggiare in camere di Hotel. Per quanto riguarda il video postato su TikTok, secondo l’ex agente della CIA e dell’FBI i piani più sicuri di un Albergo sono situati tra il terzo e il sesto piano, perciò il consiglio è di non prenotare camere al pianoterra, al primo e al secondo piano.

Ma per quale motivo i piani più sicuri sono collocati nella parte più alta dell’edificio? In realtà, il motivo è molto semplice: pochissimi delinquenti salirebbero così in alto, poiché risulterebbe molto faticoso salire e fuggire in poco tempo.