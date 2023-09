Weekend autunnale a Milano: cosa vedere e cosa fare

Milano non è solo una metropoli multiculturale e multietnica, sempre attiva e in frenetico movimento, ma è anche una città ricca di fascino e bellezze tutte da scoprire.

In questo articolo proponiamo un itinerario di due giorni che porterà alla scoperta dei luoghi imperdibili del capoluogo lombardo per godersi un indimenticabile weekend d’autunno.

Come arrivare a Milano

Chi desidera ottimizzare i tempi senza spendere tanto, può raggiungere Milano con l’aereo e atterrare a Orio al Serio, aeroporto molto ben collegato con il resto della penisola, il quale consente di trovare spesso offerte piuttosto vantaggiose rispetto a Malpensa.

Dopo essere atterrati, la distanza tra l’aeroporto e la città non sarà un problema: è possibile raggiungere la stazione Centrale sfruttando la nuova tratta Orio al Serio – Milano Centrale delle navette Flibco.

Il servizio, attivo dalle 7 del mattino alle 23.25 di sera e senza fermate intermedie, consente di raggiungere la città in appena 55 minuti. I biglietti, validi durante tutta la giornata, possono essere prenotati comodamente utilizzando l’app o il sito web flibco.it.

Le navette sono dotate di tutti i comfort, dall’ampio spazio per le gambe al wi-fi gratuito, e garantiscono a tutti i passeggeri un viaggio rilassante.

Primo giorno: giardini autunnali e dolci merende

Il primo giorno a Milano non può che essere dedicato alla scoperta del centro cittadino. Per raggiungerlo, si può prendere la metropolitana oppure percorrere una delle principali vie dello shopping presenti a Milano, corso Buenos Aires, per poi entrare in piazza Oberdan.

Attraversata la piazza, non si può non ammirare i bellissimi giochi di colori autunnali nel foliage dei Giardini Indro Montanelli, che tra specchi d’acqua e una fitta vegetazione, regaleranno degli scatti unici e vivaci. Dopo questa pausa rilassante, prendere la strada verso Villa Necchi Campiglio porterà in un altro meraviglioso giardino d’autunno.

Se coi primi freddi di questo periodo si desidera ripararsi per una piccola coccola in un ambiente caldo e accogliente, si può prendere un cappuccino cremoso e un dolce eccezionale, nella storica pasticceria Bastianello, situata in via Borgogna e attiva dal 1950, dove si viene serviti da personale in livrea e sembra di viaggiare nel tempo.

Un giro in centro e uno spettacolo culturale

Arrivati in Piazza San Babila, percorrendo corso Vittorio Emanuele II si arriverà velocemente al Duomo, il quale, con le sue 3400 statue, lascerà incantati tutti.

Dopo una visita alla Cattedrale, è d’obbligo incamminarsi nella Galleria Vittorio Emanuele II, magari regalandosi un pranzo presso il ristorante Biffi.

Usciti dalla galleria, ci si trova di fronte alla statua di Leonardo Da Vinci, mentre sulla piazza si affacciano il teatro alla Scala e le Gallerie d’Italia.

Prima di dirigersi verso il quadrilatero della moda, per ammirare le scenografiche vetrine delle boutique e scoprire le più belle proposte della stagione, non può mancare una visita al Giardino Perego, a due passi dal centro, che al pari degli altri parchi già citati, regala ai visitatori uno spettacolo incredibile di giallo, rosso e marrone, illuminato oltretutto dalla calda luce del tramonto.

La giornata potrà concludersi in un luogo chiuso, per sfuggire al fresco serale tipico di questo periodo, con uno spettacolo al Teatro Manzoni o al Piccolo.

Secondo giorno tra navigli, Castello e cineteche

Il secondo giorno è consigliabile prendere subito la metropolitana e raggiungere la zona dei Navigli, assolutamente imperdibile, ricca di piccole botteghe artigiane e locali di ogni genere. In questa stagione, se si è fortunati, poi, si può anche incontrare l’evento “Fiori e sapori d’autunno”, che abbellisce questa zona rendendola ancora più magica e colorata.

Subito dopo, ci si può dirigere verso il Castello Sforzesco, dove ci si può letteralmente perdere tra le mostre e i musei proposti. Quando ci si stanca, l’immenso parco accoglierà tutti con i suoi magnifici colori autunnali.

Per finire la giornata, dopo una cena in uno degli innumerevoli locali della città, ci si può concedere un film presso la Cineteca Arlecchino.