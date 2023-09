Il noleggio di barche: scopri le varie tipologie disponibili, i vantaggi e le mete più ambite

I servizi di noleggio barche stanno riscuotendo un successo sempre crescente. Sono infatti la soluzione perfetta per chi vuole vivere una splendida esperienza in mare pur senza possedere una barca: che sia per una romantica fuga di coppia o per una vacanza con gli amici di sempre, la barca giusta per te è lì fuori che ti aspetta.

Noleggio barche. Una panoramica sulle tipologie

Una delle tipologie di barche più comuni disponibili a noleggio è la barca a motore. Se ami la velocità, non puoi che scegliere questa barca. Ideali anche per esplorare grandi distanze, le barche a motore sono disponibili in varie dimensioni e possono ospitare da 2 fino a 20 persone. I costi del noleggio di una barca a motore sono chiaramente variabili, a seconda delle dimensioni e della durata del nolo stesso.

Un’altra opzione molto popolare è il noleggio di una barca a vela. Spinte solo dal vento e dotate di un appeal senza tempo, offrono un’esperienza unica e tranquilla. Queste barche sono perfette per coloro che vogliono godersi la bellezza del mare in maniera sostenibile. L’assenza di un motore fa del noleggio di barche a vela una scelta ecologica rispetto alla controparte a motore, in quanto non emettono gas di scarico nocivi. In questo caso i costi variano a seconda della dimensione e degli optional disponibili.

Un’altra tipologia di barca che sta guadagnando popolarità nel settore del noleggio è il caicco, una tradizionale imbarcazione a vela a due alberi di origine turca. Spazio e comfort sono le sue qualità principali in quanto rispetto alle altre barche a vela possono ospitare gruppi più numerosi. Il caicco è la scelta ideale se stai programmando una crociera di lunga durata. Sono disponibili in diverse dimensioni e con una dotazione variabile, ma tutti offrono un’esperienza unica e diversa dal solito.

Noleggio barche con skipper, per una vacanza nel segno del comfort

Non hai esperienza di navigazione? Vuoi goderti la tua vacanza senza preoccuparti di gestire la barca? Il noleggio di una barca con skipper professionista è ciò che fa al caso tuo. Gli skipper sono figure esperte in materia di navigazione e conoscono perfettamente le acque in cui navigherai.

Gli skipper assumono quindi il ruolo di responsabili della barca. Si occuperanno della sicurezza generale a bordo, della navigazione e della manovre di ancoraggio. Ti aiuteranno inoltre a scoprire i posti più belli in cui sostare, donando ulteriore valore alla tua esperienza in mare.

Le mete migliori per una vacanza in barca

Per quanto riguarda le mete più ambite, non è esagerato dire che avrai solo l’imbarazzo della scelta. Le isole greche o le coste sicule sono una scelta popolarissima grazie alle acque cristalline e ai siti turistici da esplorare. La costa croata offre anche molte meraviglie da scoprire, come città storiche e affascinanti isole. Se invece hai voglia di qualcosa di esotico, le isole Seychelles con le loro spiagge di sabbia bianca e acque turchesi sono assolutamente imperdibili.