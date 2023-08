Viaggiare in comode rate: i vantaggi dei prestiti per le vacanze

Le vacanze sono necessarie per ricaricare le batterie: lo sa bene ogni lavoratore o famiglia della Penisola. Dopo un anno di duro lavoro o di studio, l’estate è il momento perfetto per staccare la spina e per dedicarsi ad un viaggio presso una delle tante mete della Penisola, come le spiagge della Sardegna, o all’estero.

Di contro, c’è uno scoglio che spesso impedisce di programmare la vacanza dei propri sogni, ed è il budget, specie in questi ultimi anni, dove la crisi ha colpito pesantemente tutti quanti. In tal caso, i prestiti per le vacanze possono fornire un aiuto, così da permettere a tutti di viaggiare e godersi il meritato relax pagando in comode rate.

Perché pagare a rate le tue vacanze è un’ottima idea?

Innanzitutto, un pagamento rateale permette di dilazionare il costo totale della vacanza su un certo periodo di tempo, rendendolo più facile da gestire a livello di economia domestica. Oggi, poi, le opzioni non mancano di certo.

Non a caso, sono sempre più numerose le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno scelto di collaborare con gli istituti di credito per agevolare alla propria utenza il pagamento dei loro servizi. In questo modo, sarà possibile richiedere dei prestiti per le vacanze facilmente, consentendo al richiedente di godersi il relax che merita e di preoccuparsi delle spese soltanto una volta tornato a casa, distribuendole nel tempo.

Questi finanziamenti offrono dei piani di rimborso particolarmente flessibili, il che li rende adatti ad ogni esigenza e ad ogni tasca. Di conseguenza, il budget vacanza che si ha a disposizione potrà essere aumentato grazie al prestito, così da regalarsi una vacanza più divertente e soddisfacente.

Come accedere ad un prestito per le vacanze

Per accedere ad un prestito per le vacanze serve innanzitutto rispettare certi requisiti, e presentare tutti i documenti del caso, come la carta di identità e il codice fiscale. L’istituto di credito, inoltre, prima di concedere il prestito chiederà di presentare un documento di reddito, quali possono essere ad esempio la busta paga o il cedolino della pensione. Se si sceglie di procedere con la richiesta online, le operazioni saranno decisamente più semplici e rapide, rispetto alla classica filiale fisica.

È possibile anche per i cittadini stranieri richiedere questo tipo di prestiti, a condizione di possedere regolare permesso di soggiorno (una copia del quale dovrà essere presentata a chi concede il prestito) e di risiedere in Italia da almeno un anno.

Ormai sono numerosi gli istituti di credito che mettono a disposizione questo tipo di prestito: tutte le principali banche si sono attivate per offrire prestiti di questa tipologia e hanno stretto partnership con i principali tour operator e agenzie viaggio per facilitare ulteriormente la rateizzazione dei pagamenti.

Le condizioni dei prestiti per le vacanze da tenere d’occhio

Naturalmente è importante valutare una serie di fattori, prima di prendere una decisione e di scegliere una proposta di prestito piuttosto che un’altra. I tassi di interesse, ad esempio, occupano un ruolo determinante in fase di scelta, e lo stesso discorso vale per il costo complessivo del prestito. Anche la durata e gli importi massimi richiedibili rientrano nella lista degli elementi da tenere in forte considerazione.

Altri consigli utili per finanziare un progetto di viaggio

Quando si decide per un prestito per le vacanze, è opportuno organizzarsi per bene, pianificando il viaggio sin nei minimi dettagli. Si parla ad esempio del calcolo preciso dei costi certi, come il vitto e l’alloggio, i trasporti e le spese per le attività che verranno affrontate in vacanza. I costi personali, invece, dipendono ovviamente dalle esigenze specifiche, e possono variare da caso a caso. Infine, è sempre saggio mettere da parte un certo budget per la copertura delle spese impreviste, così da poter affrontare gli inconvenienti senza timori.