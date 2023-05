Vivete lontani? Per questi segni zodiacali la distanza in amore è un problema serio

Relazione a distanza, si o no? Di sicuro per questi segni zodiacali è un problema serio: per loro è davvero difficile!

Vivere una relazione a distanza si rivela già di per sé particolarmente difficile. Rendere stabile un legame affettivo anche a chilometri di distanza richiede fiducia ma soprattutto la volontà da parte di entrambi di vivere una relazione in tal modo. Non tutti ci riescono. C’è chi proprio non potrebbe mai pensare di essere in una relazione a distanza.

Vuoi perché non si fida ciecamente del partner, vuoi perché per il tipo di legame che ha con l’altro, non se la sente di vivere la storia stando distanti. C’è chi da al partner un ‘aut aut’ per capire che direzione dare alla loro relazione. Ma anche in amore, il segno zodiacale può dire la sua.

Vi sono fra i 12 segni dello zodiaco, segni zodiacali che non potrebbero mai accettare una relazione a distanza: per loro sarebbe un vero e proprio problema. Ma di chi parliamo più di preciso? Se il tuo partner non vuol sentir parlare di relazioni a distanza, beh di sicuro è nato sotto uno di questi segni!

Questi segni zodiacali non sono fatti per una relazione a distanza: piuttosto preferiscono star da soli

Vivere una relazione a distanza è una scelta che questi segni zodiacali non fanno decisamente a cuor leggero. Non si tratta di una mera questione di fiducia. Ci sono coppie che scoppiano anche ad una distanza millimetrica.

No, il punto non è questo. Si tratta più che altro del fatto che i nati sotto questi segni zodiacali hanno bisogno di contatto fisico, hanno bisogno di guardare negli occhi la loro metà, di poterci parlare quando ne hanno bisogno e non sulla base di un appuntamento preso su Skype per poter scambiare quattro asettiche chiacchiere. No, questi segni zodiacali proprio non riuscirebbero a tollerare un amore a distanza: