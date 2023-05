Il loro unico difetto è quello di non saper aspettare: i segni zodiacali più impazienti dell’oroscopo

Ci sono persone che hanno un rapporto problematico col tempo. Impazienti per natura. Anzi, per segno zodiacale.

Vogliono tutto e subito. E non c’è modo di far capire loro che le cose, soprattutto le cose belle, richiedono tempo, cura, attenzione. Ci sono persone che non lo capiranno mai. Il loro non è un deficit cognitivo. Semplicemente, sono influenzati dal loro segno zodiacale.

Ma così facendo vivono un’ansia perenne, dovuta alla volontà, irrefrenabile, di raggiungere i propri scopi e i propri obiettivi. E di farlo nel minor tempo possibile. Quando si vuole raggiungere un luogo, si ha sempre fretta di arrivare. E, per loro, questa fretta non è solo metaforica, ma pratica.

Ma, questa loro tendenza li porterà a una insoddisfazione cronica perché sappiamo bene che quasi tutto quello che agogniamo non può essere raggiunto in pochissimo tempo. Scopriamo insieme quali sono i segni zodiacali che hanno più fretta.

I segni zodiacali più impazienti

Al primo posto, in questo podio che stiamo per stilare, mettiamo il segno della Vergine. Ormai sappiamo bene che si tratta di uno dei segni più precisi e pignoli tra i dodici dello Zodiaco. Questa loro mania per la precisione, per la perfezione, porta anche a una smania di voler ottenere tutto e subito. E, soprattutto, di volerlo ottenere da soli. La loro ossessiva precisione, infatti, li porta a fidarsi pochissimo del prossimo.

Se, in questo caso, la fretta e l’impazienza sono figlie dell’essere troppo pignoli, nel caso del Leone, a guidare il segno sono forza e veemenza. Due dei tratti caratteristici maggiormente significativi di questo segno lo portano a essere anche molto impaziente. I nati sotto il segno del Leone, infatti, sono solitamente persone molto determinate e fanno davvero fatica a gestire la propria impazienza. Una tendenza che, a gli occhi degli altri, li porta spesso a essere definiti viziati e capricciosi.

Infine, l’Acquario. Si tratta probabilmente del segno più indipendente tra i dodici dello Zodiaco. Per questo, quindi, non ammette perdite di tempo. Che siano sulle piccole cose, quali un appuntamento, o per vicende più strutturate, come la realizzazione di un progetto. Hanno così tante idee, infatti, che non sopportano di essere frenati per colpa degli altri. Quindi, quando si accorgono di avere un altro ritmo rispetto a chi gli sta attorno, non esiteranno nemmeno un attimo a lasciarlo indietro.