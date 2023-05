Estate in Val Venosta: sport e relax in una valle da favola

Nel territorio dell’Alto Adige le splendide valli certamente non mancano ed è sicuramente arduo dire quali di queste sia la più bella; quello che però si può affermare con la certezza di non sbagliare è che la Val Venosta è sicuramente una delle più affascinanti in assoluto. Qualsiasi stagione si scelga per visitarla, infatti, saremo sicuri che questa zona saprà comunque sorprenderci con le sue meraviglie naturali e con l’impagabile ospitalità che caratterizza gli altoatesini.

È per questi motivi che, se ancora non avete deciso dove trascorrere le prossime vacanze estive, vi suggeriamo di prendere assolutamente in considerazione questo vero e proprio angolo di paradiso terrestre. Innanzitutto vi consigliamo di prenotare per tempo il vostro soggiorno in questo hotel in Val Venosta a 4 stelle aperto quasi 9 mesi all’anno dopodiché possiamo passare ad alcuni suggerimenti per trascorrere nel migliore dei modi le vostre vacanze.

Val Venosta: regno dello sport e del relax

Chi ama le vacanze all’insegna dello sport troverà nella Val Venosta il luogo ideale per dare sfogo alle proprie passioni sportive.

Per chi ama l’escursionismo esiste la possibilità di percorrere sentieri sia facili che impegnativi; per esempio, una bellissima escursione è quella del sentiero panoramico a Solda, una passeggiata circolare della lunghezza di circa 7 km adatta anche alle famiglie con passeggini; la vista di cui si può godere è meravigliosa (circa 2 ore e mezzo di durata). Un’altra interessante idea è il sentiero Via Vinum Venostis, un sentiero panoramico che richiede circa 2 ore e 40 minuti.

Non scordiamoci poi che la Val Venosta è considerata il vero paradiso dei ciclisti e dei mountain biker; a chi ha scelto di soggiornare nell’hotel Jagdhof suggeriamo di consultare i gestori che sapranno suggerire dei tour ciclistici particolarmente interessanti e appaganti fra cui il bellissimo Tour Pian dei Morti e che ha una lunghezza di circa 21 km (difficoltà media).

Per le famiglie il suggerimento è invece quello di provare la ciclabile della Val Venosta, uno degli itinerari più apprezzati dai gruppi familiari. Per quelle famiglie che fanno le loro vacanze con i bambini molto piccoli, il punto ideale per cominciare il giro in bicicletta è la stazione ferroviaria di Malles; da qui si potrà giungere nella bellissima città di Merano in tutta calma e senza che siano necessari grandi sforzi.

La Vel Venosta è anche quella valle in cui è possibile trovare il passo più alto d’Italia, il mitico Passo dello Stelvio, con i suoi 48 tornanti, una vera attrazione per ciclisti e motociclisti provenienti da tutte le zone del mondo. Qui i tour spettacolari si sprecano.

In Val Venosta c’è però posto anche per coloro che amano il turismo storico; è infatti un territorio ricco di fortezze e castelli, molti dei quali sono anche visitabili internamente; fra questi sono da non perdere il Castel Coira e le rovine del Castello di Montechiaro.

Altra chicca turistica è poi il lago di Resia, il più grande del territorio altoatesino, molto noto anche per il campanile che sbuca maestosamente dalle acque del lago; non a caso è uno degli spettacoli più fotografati di tutta la regione.