Vacanze da cani: ecco dove andare in Italia col tuo amico a quattro zampe

Se stai organizzando le vacanze con il tuo cane leggi i nostri consigli su dove andare in Italia perché ti saranno molto utili!

Chi ha un cane in famiglia ritiene che sia praticamente ovvio organizzare le vacanze insieme al suo fidato beniamino a quattro zampe. Se qualche decennio fa le strutture che accoglievano i cani al seguito dei loro amici umani erano davvero molto poche, negli ultimi anni le cose sono cambiate in maniera radicale.

Fortunatamente oggi è molto più facile pianificare le vacanze con i cani di famiglia. Non solo ci sono alberghi che garantiscono tutti i comfort per i nostri amici pelosetti, ma si possono scegliere le località in cui trascorrere del tempo in relax pianificando le attività da fare con il proprio amato quadrupede.

Spiagge attrezzate per andare in vacanza con il cane in Italia

Se ami il mare e stai scegliendo la località di mare per andare in vacanza con il tuo cane in Italia puoi scegliere tantissime spiagge attrezzate che accoglieranno al meglio il tuo pet. Una delle più famose si trova in Riviera in Emilia Romagna e si chiama Rimini Dog. Qui tu potrai rilassarti mentre il tuo cane potrà gustare un bel gelato (fatto tenendo conto delle sue esigenze), potrà stare senza guinzaglio e correre con i suoi amici.

A te che vuoi organizzare la vacanza in Sardegna suggeriamo di andare a prendere il sole sulla spiaggia di Porto Quadro, dove c’è un’area attrezzata ad uso esclusivo dei cani e e dei loro amici umani. Si chiama Porto Fido e da lì ti puoi godere il bel promontorio di Capo Falcone, a Santa Teresa di Gallura. Tra l’altro hai a disposizione un kit giornaliero composto da una ciotola per l’acqua, una paletta e un sacchetto igienico.

In Toscana ci sono diverse strutture sulla spiaggia che accolgono gli amici a quattro zampe, tra le quali la Spiaggia Pascià Glam Beach a Piombino. Questa spiaggia dog friendly ha tutto quello di cui tu e il tuo cane avete bisogno per rilassarvi, compreso il ristorante e un’area pranzo dove potersi concedere un picnic.

Infine ti diamo una dritta se vuoi visitare la splendida Sicilia, a Messina c’è il Lido Vengo Anch’io dove umani e cani possono godersi il sole e il mare insieme senza troppi pensieri. Tra i servizi offerti ci sono i percorsi di agility gestiti da educatori cinofili e i corsi di addestramento tenuti da esperti. Inoltre puoi contare su dog sitter a disposizione del tuo cane che può anche farsi più bello grazie al servizio di toelettatura fai-da-te.