Scegli un caffè e ti dirò che cosa ti fa arrabbiare sul serio: l’avresti mai detto?

C’è qualcosa capace di farti arrabbiare sul serio: cosa ti fa perdere le staffe? Scegli uno di questi caffè e il test ti aiuterà a scoprirlo.

A tutti capita di perdere le staffe, fa parte della nostra natura, siamo esseri umani fatti di emozioni e sentimenti. Ovviamente, l’importante è saper controllare le nostre reazioni e comportarci sempre nel migliore dei modi possibili. Ma cos’è che ti fa davvero arrabbiare? Se vuoi scoprirlo scegli uno dei caffè che ti abbiamo proposto in questa immagine: il test ti aiuterà a scoprirlo.

Potrà sembrare strano che da un semplice disegno di una bevanda si possa scoprire qualcosa della nostra personalità. In realtà, non dobbiamo pensare agli oggetti di uso quotidiano solo come tali: sono spesso una rappresentazione di noi stessi, di ciò che amiamo e preferiamo.

Cosa ti fa davvero arrabbiare? Scegli un caffè e scoprilo

Ti abbiamo proposto tre tipologie di caffè, in tazze differenti. Ciò che ti chiediamo è di individuare il disegno che preferisci, quello che ti ispira e che ti fa venir voglia di fare un sorso. Il resto, è molto semplice: scorrere fino al risultato corrispondente e trovare la risposta alla domanda che ci siamo posti. Cos’è che proprio ci fa perdere le staffe?

Caffè numero 1. Ciò che proprio non sopporti sono le persone estremamente lente e pedanti. Sei un tipo sbrigativo, una persona molto attiva ed energia e non ami affatto perdere e sprecare tempo prezioso. Per questi non vai d’accordo con coloro che prendono tutto sottogamba e tendono a procrastinare.

Caffè numero 2. Ciò che ti irrita sono le persone che ruffiane, che cercano di conquistare il tuo affetto e la tua stima con moine e simili. Questo perché vi leggi dietro un secondo scopo, un fine che ti sfugge. E non ti piace che gli altri pensino di poterti manipolare semplicemente facendoti qualche complimento fasullo.

Caffè numero 3. Infine, chi ha scelto questa tazza proprio non riesce a tollerare le persone indecise, chi non ha mai un’opinione propria e schietta da esprimere ma si rifugia sempre dietro a quelle altrui. Ti piace chi parla chiaro, chi non ha paura di esporsi e farsi sentire. Chi tergiversa o cerca di indorare la pillola non andrà mai d’accordo con te.