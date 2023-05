Non sbagliare col frigo in estate: cosa devi sapere per evitare di commettere errori

L’errore più comune che tutti rischiamo di commettere in estate con il frigorifero, corri subito ai ripari!

È uno degli elettrodomestici che per tutto l’anno e 24 ore su 24 resta sempre in funzione. Bisogna prestare particolare attenzione a come siamo soliti utilizzare il frigorifero, a come lo riempiamo ed alla temperatura alla quale lo impostiamo.

A lungo andare, infatti, questo elettrodomestico potrebbe darci fastidiosissimi problemi. È in particolare nella stagione estiva che il frigorifero necessita di qualche azione di manutenzione in più. Dovremmo tutti fare attenzione a non commettere questo errore comunissimo: nemmeno immagini cosa rischi!

L’errore da evitare con il frigorifero in piena estate: il rischio è elevatissimo

L’errato utilizzo e l’erronea manutenzione degli elettrodomestici che abbiamo in casa possono di gran lunga aumentare i costi in bolletta. In particolare, in questo caso approfondiremo il discorso sul corretto utilizzo del frigorifero. In quanti sono a conoscenza del fatto che a seconda della stagione, la temperatura del frigorifero va regolata?

Ebbene, si tratta di un errore piuttosto comune: sono in molti a non modificare la temperatura del frigorifero. E questo a lungo andare diventa un rischio perché porta il frigorifero a consumare di più perché deve erogare più energia per tenere in fresco gli alimenti ed allo stesso tempo non fa altro che aumentare i costi sui consumi in bolletta.

A seconda del frigorifero che abbiamo in casa, che si tratti di un frigo di vecchia o nuova generazione, possiamo in poche mosse regolare la temperatura al suo interno. I frigoriferi di vecchia generazione sono dotati di una piccola manopola all’interno che ci permette di regolare la temperatura da un minimo di 1 ad un massimo di 7. È sempre preferibile impostare la temperatura nel mezzo, per evitare picchi troppo bassi o troppo elevati di temperatura. Lo stesso si può fare con un frigorifero di nuova generazione. La differenza in questo caso sta nel fatto che abbiamo a disposizione uno schermo digitale o un tastierino all’esterno che ci consente di regolare il tutto.

Come evitare l’aumento dei costi in bolletta

Occhio alle cattive abitudini che fanno sì che il frigorifero possa richiedere più energia del dovuto per tenere in fresco gli alimenti.