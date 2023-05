Crociera sul Mediterraneo: alla scoperta del “Mare nostrum”

Mare nostrum, il “nostro mare”, così chiamavano il Mediterraneo gli antichi romani che, in effetti, riuscirono a conquistare tutte le regioni affacciate su di esso, un vero e proprio “ponte” fra tanti territori ricchi di arte, storia, cultura e bellezze naturali.

Oggi noi non abbiamo nessun bisogno di conquistare una qualsiasi regione, ma certamente abbiamo la possibilità di scoprire tutti quegli stupendi territori toccati da questo bellissimo mare e il modo migliore per farlo è quello di scegliere una delle tante bellissime crociere Mediterraneo proposte da Costa Crociere, la più nota compagnia di navigazione italiana per quanto riguarda l’attività crocieristica.

Perché scegliere di andare in crociera?

Perché una persona, una coppia, un gruppo di amici o una famiglia dovrebbero scegliere di andare in crociera? Che cos’ha di speciale questa avventura?

A chi ha già provato l’esperienza di una vacanza in crociera non occorre dare alcuna spiegazione; a chi invece è tentato dall’idea, ma non è ancora del tutto convinto possiamo innanzitutto dire che si tratta di un’esperienza davvero unica che qualcuno definisce come “una vacanza nella vacanza” in cui la prima vera destinazione da sogno è la nave stessa. Su una nave Costa Crociere è per esempio possibile trovare tutto quanto è necessario per passare un soggiorno indimenticabile, dalle tante attrattive per gli adulti alle sale giochi per bambini. Ogni passeggero è trattato come un piccolo re e ha disposizione un piccolo mondo in miniatura: cinema, spettacoli teatrali, palestra, piscina, SPA, trattamenti benessere, cucina sopraffina e via discorrendo. Lo stress sarà solo un ricordo.

Crociera sul Mar Mediterraneo

Scegliere una crociera sul Mar Mediterraneo offre la possibilità di vedere tantissimi luoghi diversi in un arco di tempo relativamente ristretto; le possibilità fra cui scegliere sono numerose; con Costa Crociere è facile trovare offerte sulle crociere diversificate per destinazioni da visitare, ma anche per i giorni di vacanza e il budget che si intende destinare a questo tipo di soggiorno.

Viaggiare sul Mediterraneo con Costa Crociere può significare fermarsi nella bellissima Taranto, “la città dei due mari” dove sarà per esempio possibile ammirare la Cattedrale di San Cataldo e il celebre Castello Aragonese; o magari potremmo scendere a Catania, la città dell’Etna, dove potremo visitare il borgo marinaro San Giovanni Licuti o la Cattedrale metropolitana di Sant’Agata.

Uno scalo che potrebbe sorprenderci è Palma di Maiorca, che non è solo mare cristallino e sole splendente, ma anche storia e arte; qui hanno lasciato segno di sé gli arabi, i romani, i bizantini, gli aragonesi… E che dire di Barcellona, il capoluogo della Catalogna? Qui è possibile ammirare tanti capolavori del grande architetto Antoni Gaudí. Sapevate che ben sette delle sue opere a Barcellona sono nella lista dei patrimoni dell’umanità UNESCO?

Magari rimarrete affascinati da una delle più piccole capitali europee: Malta, uno dei tanti gioielli del Mediterraneo oppure dalle splendide cittadine croate: Dubrovnik, Spalato e Zadar. Ovviamente non possono mancare la Francia e la Grecia; potreste quindi avere la possibilità di visitare Ajaccio o magari l’intrigante Marsiglia oppure Mykonos, Santorini, Rodi, Creta, Kos e Corfù.

E che dire dell’isola di Cipro, con il suo mare cristallino e la sua storia millenaria e con le sue città che molti definiscono dei veri e propri musei a cielo aperto?

Abbiamo citato tanti luoghi, ma sono solo una piccolissima parte delle meraviglie che potrete visitare scegliendo una crociera Costa, provate a farci un pensierino.