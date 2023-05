Angoli di paradiso | Sapete perché l’acqua è così cristallina?

Ti sei mai chiesto perché il mare di alcune località turistiche ha l’acqua più blu di altre? Ecco perché in alcune zone l’acqua è trasparente.

Chi ama trascorrere le vacanze sulla spiaggia ad arrostirsi al sole come le lucertole in riva al mare spesso sceglie la località turistica da visitare per la bellezza del panorama e la trasparenza dell’acqua del mare. Infatti è davvero molto piacevole fare il bagno in un mare che permette di vederci attraverso, e guardare il fondale e persino i pesci che ci nuotano dentro.

Ma tu lo sai perché l’acqua del mare è così trasparente e cristallina in alcune località del mondo, mentre in altre non è affatto blu ma anzi, è torbida o ha colorazioni che tendono al verde o al rossiccio? Beh, il motivo è semplice, e continuando a leggere scoprirai anche tu perché in alcune zone l’acqua del mare è particolarmente trasparente.

Perché l’acqua del mare è blu e trasparente in alcune zone

Partiamo da una premessa, e cioè che il mare in realtà non è blu. Infatti tutte le acque del mondo, cioè mari, oceani o laghi, sono del tutto bui e non hanno un colore perché l’acqua non ha colore. Noi vediamo il mare blu grazie al fatto che l’acqua ha la capacità di assorbire i colori nella parte rossa dello spettro luminoso. Insomma l’acqua agisce né più né meno proprio come un filtro che ci permette di vedere i colori della parte blu dello spettro luminoso.”

Un mare più blu è causato da una serie di fattori. Uno è che l’acqua è meno profonda rispetto a quella degli oceani, quindi con fondali a pochi metri dalla superficie il sole riesce a penetrare con più facilità l’elemento liquido. Questo è maggiormente evidente nelle zone in cui ci sono isole o arcipelaghi, come in Grecia o nella stessa nostra bella Italia.

Se ci spostiamo fuori dall’Europa, in luoghi come i Caraibi ad esempio, possiamo dire che quei mari sono molto più blu di altri poiché le isole hanno sedimenti sabbiosi più pesanti che rendono l’acqua meno torbida e quindi più cristallina e trasparente.

Anche la presenza di plancton e fitoplancton può cambiare il colore del mare, e in quel caso l’acqua assumerà delle tonalità che vanno verso il verde.Poi c’è anche la presenza di alghe che può cambiare il colore del mare.

Ad esempio abbiamo assistito di recente anche in Italia il mare diventare color rosso chiaro per la proliferazione dell’alga Noctiluca scintillans, un’alga rossiccia che ha pure la caratteristica di causare bioluminescenza durante la notte.