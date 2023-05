WiFi, problemi di ricezione? Potrebbe essere tutta colpa della posizione del router

Se talvolta il tuo WiFi funziona male e la ricezione di dati va a singhiozzo dovresti controllare la posizione del router. Ecco come fare.

Prima di impazzire definitivamente quando il tuo WiFi funziona male e di fa sperimentare problemi di ricezione di giorno o di notte, prova a fare dei controlli banali come la posizione del router. Infatti a volte può capitare che il posto dove hai sistemato il modem WiFi non sia proprio quello più adatto per permettere il suo corretto funzionamento.

In questo articolo andiamo puoi scoprire insieme a noi quali sono le cose a cui devi fare attenzione e come posizionare al meglio il tuo router all’interno della casa per fare in modo che tutto funzioni al meglio e senza intoppi. In questo modo potrai goderti al massimo la potenza del tuo WiFi da qualsiasi dispositivo, sia esso lo smartphone, il tablet o il computer portatile.

Cosa controllare se hai problemi di ricezione con il WiFi

Se ti stai chiedendo in quale modo puoi migliorare il funzionamento del tuo router Wi-Fi perché sperimenti ogni giorno dei problemi di ricezione, la risposta è abbastanza semplice. Ovviamente, dopo aver spento e riacceso il dispositivo e aver controllato che funziona bene e che tutto è in ordine, il passo successivo e capire se il posto in cui si trova è giusto oppure è sbagliato.

Per ottenere una connessione migliore all’istante dovresti fare attenzione ad alcuni piccoli dettagli che riguardano il posizionamento del router. Infatti è molto importante scegliere il punto giusto in casa in modo che il segnali della banda larga possano diffondersi in modo uniforme.

Allora ecco un elenco di posti adatti per posizionare il modem WiFi e posti che, al contrario, è meglio evitare. Prima di tutto cerca di scegliere una posizione centrale della casa in modo che possa mandare il segnale ovunque con la stessa potenza.

Non metterlo nei mobili o negli armadi, anche se non è bello da vedere è bene che il router sia poggiato sopra un mobile e non all’interno. Evita luoghi vicino alla finestra o al balcone, a meno che non sei sul balcone, perché così il segnale si disperde all’esterno.

Evita pure di metterlo dietro ad un acquario perché quest’ultimo si comporta come un mobile qualsiasi e le onde non passano attraverso l’acqua ma vengono bloccate e distorte.

Allo stesso modo altri apparecchi elettrici come tv o forno a microonde possono distorcere il segnale WiFi, così come i radiatori ma anche (e non lo diresti) gli specchi. Tieni lontano il router da questi oggetti e vedrai che il tuo WiFi funzionerà meglio.