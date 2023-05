La famiglia per te conta? Scopri quanto con questo test: fai la tua scelta

Che rapporto hai con la tua famiglia e quanto conta per te? Questo test può darti una mano a scoprirlo: fai la tua scelta!

Non è il posto da cui veniamo, ma il modo in cui cresciamo che determina la nostra personalità. Le radici, ciò che ci consentono di costruire, passo dopo passo, sacrificio dopo sacrificio, il futuro che desideriamo. Quanto conta, per te, la famiglia? Se vuoi scoprirlo non devi fare altro che cimentarti in questo test: fai una scelta senza stare a pensarci troppo e scopri il risultato.

La risposta potrebbe sembrare banale, è ovvio che tutti amiamo la nostra famiglia. Lo scopo del test di oggi, però, non mette certo in dubbio i vostri sentimenti. Ciò che mira a fare è scoprire in che modo siete legati ai vostri cari, quanto influenzano le vostre scelte e le decisioni che prendete.

Fai una scelta e il test ti svelerà quanto conta per te la famiglia

Quattro oggetti che, all’apparenza, hanno poco a che fare con il concetto di famiglia. Possiamo vedere un compasso, un pennello, un libro e una tazza, come avrete notato nell’immagine che vi abbiamo proposto. Ad ognuno di questi strumenti, che siano di uso comune o meno, si associano caratteristiche particolari. Pronto a scoprirle?

Tazza. Se hai scelto questo oggetto sei una persona che ama prendersi cura degli altri. Sai donare un calore unico e un senso di pace e serenità a chi ti circonda e tu stesso hai bisogno di questa quiete per sentirti a tuo agio e al sicuro. Sei molto legato alla tua famiglia, a quella rete protettiva che non vacilla mai e che è sempre pronta a prenderti al volo quando stai per cadere.

Pennello. Se hai preferito questo strumento sei una persona originale, che vuole esprimere a pieno il proprio potenziale. Hai idee spesso stravaganti e fuori dal comune e non hai paura di distinguerti. Ami la tua famiglia, ma questo non ti impedisce di seguire la tua strada, anche se significa stravolgere le aspettative. Sei determinata e non ti fai ostacolare da niente e da nessuno.

Compasso. Chi ha scelto il compasso è una persona schematica e pignola, che non sopporta le cose fuori posto. Hai un piano ben preciso per ogni aspetto della tua vita, sei abbastanza rigida e severa, anche con te stessa. La disciplina e l’ordine sono fondamentali per te e senza ti sentiresti perso. Il legame con la tua famiglia è saldo e colmo di ammirazione e rispetto reciproco.

Libro. Infine, se ti ha colpito questo oggetto sei una persona che ama riflettere sulle cose, che non si lascia trascinare o fuorviare dagli altri. Hai opinioni ben chiare e sai far sentire la tua voce. Hai imparato preso che l’esperienza è la migliore insegnante e hai una fame di conoscenza insaziabile. Rispetti molto le tue radici, ma allo stesso tempo sei consapevole di dover spiccare il volo e diventare autonoma e indipendente.