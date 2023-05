Aguzza la vista | Queste due donne sembrano uguali ma nascondono ben 4 differenze: riesci a trovarle tutte?

Riesci a trovare le quattro differenze tra le due ragazze? I migliori ci mettono solo 20 secondi.

I test di intelligenza riscuotono un successo strepitoso sul web, e soprattutto sui social media. È attraverso questi che diventano virali e raggiungono migliaia di persone che non vedono l’ora di mettersi alla prova e scoprire quali sono le loro capacità.

Rappresentano un’occasione per svagarsi, senza impiegare troppo tempo, un momento di spensieratezza nella frenesia delle nostre giornate. Possono essere anche una scusa per sfidare i nostri amici e parenti, e far emergere il nostro lato competitivo: chi riuscirà a risolverlo per primo?

Riesci a risolverlo? Guarda attentamente le due immagini

Si tratta di semplici giochi, ma anche molto utili per la nostra mente, che così si mantiene attiva e giovane. Svolgendo test di questo tipo stiamo contribuendo al crescere delle connessioni sinaptiche, che potenzieranno le nostre abilità e ci permetteranno di applicarle anche alle piccole e grandi sfide della vita quotidiana.

Il test di oggi è un test visivo: dovrai mettere in campo tutte le tue capacità di osservazione ed attenzione al dettaglio. Le due immagini che ti proponiamo sembrano del tutto identiche, vero? Beh, non è proprio così. Non lasciare che ingannino la tua mente.

Ci sono ben quattro differenze tra le due immagini, quindi dovrai osservare attentamente le due ragazze per scoprire in cosa differiscono. Attenzione, però: hai solo 20 secondi di tempo per farlo! Impossibile? Ti assicuriamo che i migliori ce la fanno anche in meno tempo.

Dunque, iniziamo. Inforca gli occhiali! Pronti, partenza… via!

La soluzione: hai trovato in cosa si differenziano le due immagini?

Sei riuscito a trovare tutte e quattro le differenze in tempo? Se sì, allora congratulazioni! Hai una vista fenomenale. Se invece hai trovato qualche difficoltà e ti manca ancora qualcosa, prenditi pure qualche altro secondo per completare la prova.

Se invece hai deciso di arrenderti, eccoti svelato dov’erano le differenze. Le trovi cerchiate nell’immagine sottostante:

Non era difficile, vero? Vediamole insieme nel dettaglio:

Nella prima foto, alla ragazza manca il pendente dell’orecchino all’orecchio destro, che invece c’è nella seconda;

dell’orecchino all’orecchio destro, che invece c’è nella seconda; Nella seconda foto c’è un ramo carico di fiori che spunta dietro il viso della ragazza, alla sua sinistra, che nella prima manca;

che spunta dietro il viso della ragazza, alla sua sinistra, che nella prima manca; Manca un ricamo in rosso del vestito sulla parte frontale nella prima immagine;

Manca anche sulla parte laterale.

Li avevi visti tutti? Continua a metterti alla prova con sfide di questo tipo e vedrai che in men che non si dica diventerai un portento.