Non riescono mai a pensare positivo: sono questi i segni più tristi dello zodiaco

Guardano sempre il bicchiere mezzo vuoto, questi segni zodiacali non riescono a vivere la vita con leggerezza.

Con il loro mood (sempre) negativo, finiscono per influenzare anche il nostro umore e rendere la nostra giornata fin troppo pesante. Non lo fanno di proposito, di indole, per carattere insomma sono portati a guardare sempre tutto da una prospettiva negativa. D’altronde, stiamo parlando dei segni zodiacali più pessimisti di sempre. Ad accompagnarli c’è sempre una nuvola nera all’orizzonte!

Il segno zodiacale ci aiuta a descrivere ed a conoscere al meglio lati del nostro carattere ed allo stesso tempo ci permette di inquadrare al meglio chi abbiamo di fronte. Certo, non sempre tutto ciò che l’oroscopo rivela è appurato come verità. Tuttavia, vi sono delle caratteristiche ravvisabili nel modo d’essere di chi ci circonda.

E se è vero che fra tutti e 12 amici dello zodiaco, riconosciamo a vista d’occhio quei segni zodiacali sempre ottimisti, solari e che non riescono a vedere il marcio in nulla (pensiamo al segno del Sagittario), possiamo d’altro canto anche stabilire quali sono i segni zodiacali più negativi e tristi: ecco di chi parliamo!

Segni zodiacali pessimisti: non riescono mai a vedere il lato positivo

Il più delle volte tendono a guardare il bicchiere sempre mezzo vuoto. Per loro non esiste la possibilità che qualcosa possa andare bene. Si preparano al peggio perché si aspettano sempre che qualcosa vada male. I nati sotto questi segni si lasciano facilmente trascinare da emozioni e sentimenti negativi. Sono sempre pessimisti. Proprio non riescono a vivere la vita con più leggerezza. Ma di quali segni zodiacali parliamo di preciso?