Tatuaggi e sole, che rapporto complicato | I consigli degli esperti per non rovinarli

Quello tra i tatuaggi e il sole è sempre stato un rapporto complicato. Alcuni esperti hanno dato dei consigli per non rovinare il disegno.

Ormai i tatuaggi sono diventati di grande tendenza. Non è raro vederli sul corpo della maggior parte delle persone. Quello che però non tutti sanno è che bisogna sapere alcune cose per evitare che il disegno si rovini con l’esposizione solare. I suggerimenti arrivano direttamente dagli esperti.

L’inverno non è mai un problema per coloro che hanno dei tatuaggi, dato che questi vengono coperti da maglie, camicie, pantaloni e scarpe. Le preoccupazioni iniziano quando le temperature si iniziano ad alzare e la bella stagione è alle porte, dove in molti non vedono l’ora di mostrare i tatuaggi nella loro interezza.

Tuttavia, come in molti sanno, l’estate è un periodo delicato. I mesi estivi si devono seguire dei piccoli accorgimenti per curare la nostra pelle e per evitare che i tatuaggi si rovinino con il sole. A spiegare che cosa bisogna fare durante la bella stagione sono stati gli esperti.

Tatuaggi e sole: ecco cosa fare per non rovinarli

Tutti coloro che hanno dei tatuaggi sul proprio corpo non devono sottovalutare la protezione solare e l’idratazione. Consigli che vanno bene a tutte le persone, in particolare a chi ha il corpo tatuato. Gli esperti hanno spiegato anche che, in genere, l’estate non è il periodo ideale per fare i tatuaggi.

Nella bella stagione, infatti, la pelle è spesso scoperta e il sole è tanto aggressivo, proprio per questo motivo bisogna sempre tenere la pelle molto idratata, ma senza esagerare con la crema. Ci sono diverse creme adatte per tatuaggi che vengono consigliate sempre dal tatuatore. Alcune proteggono proprio dai raggi solari.

Gli esperti hanno suggerito anche che è bene evitare bagni in piscina, in saune e acqua del mare, soprattutto quando il tatuaggio è fresco. Questo perché la pelle può subire delle infezioni in quanto è come se ci fosse una ferita aperta che ha bisogno di cicatrizzarsi. Tra l’altro il calore delle saune tende a far scolorire prima il disegno.

In generale, però, si consiglia sempre di risciacquare la pelle del corpo con l’acqua dolce dopo aver fatto il bagno al mare. Questo perché è necessario rimuovere la salsedine per evitare di rovinare il tatuaggio e non fare in modo che si sbiadisca.