Il campione italiano di tennis Nicola Pietrangeli racconta la storia del tennis italiano e fa un pronostico per il futuro. Tutte le ultime indiscrezioni.

Chi è il giocatore più forte della storia del tennis italiano? Nicola Pietrangeli, ovviamente, per il numero di vittorie portate a casa. Come direbbe lo stesso interessato. Qualcuno, però, potrebbe surclassarlo in futuro. È quello che si augura lo stesso Pietrangeli, parlando del futuro del tennis italiano. Un futuro che si annuncia roseo.

I grandi tennisti italiani di oggi, Sinner su tutti, ma anche Musetti e Berrettini stanno dando nuovo lustro al tennis italiano, a parte qualche inciampo, di Berrettini in particolare. Per anni non c’erano stati tennisti uomini veramente forti, capaci di dominare i vertici delle classifiche internazionali.

Solo le donne hanno tenuto alto il nome del tennis italiano, ha detto Pietrangeli. Ora il vuoto s sta per colmare, in modo strepitoso. Ecco cosa ha detto Nicola Pietrangeli sulla storia e sul futuro tennis italiano.

Nicola Pietrangeli racconta il tennis italiano e fa un pronostico per il futuro

In un’intervista esclusiva a Notizie.com, Nicola Pietrangeli ha fatto il punto sul tennis italiano, con un accenno alla sua storia, soprattutto alle sue vittorie, e un pronostico per il futuro, che vede di successo. Secondo Pietrangeli, la squadra di tennisti italiani di oggi potrebbe vincere la Coppa Davis come quella del 1976, che vide protagonisti lui e Adriano Panatta. Una prospettiva concreta dopo che per anni il nostro Paese non aveva offerto tennisti uomini forti, reggendosi per dieci anni grazie alle donne. Ha sottolineato Pietrangeli.

La scarsità di vittorie al tennis in tornei prestigiosi come la Coppa Davis è dovuta al fatto che gli italiani in genere sono poco sportivi, nel senso che praticano poco sport. Al massimo sono tifosi. Almeno così la pensa Nicola Pietrangeli. Con i tennisti di nuova generazione, tuttavia, le cose possono cambiare.

Secondo il tennista, tuttavia, si tratta solo di una questione di fortuna piuttosto che di scuola o di crescita dei talenti. Con l’eccezione degli spagnoli, che nel tennis hanno avuto sempre grandi giocatori. Anche l’esplosione di un talento come Jannik Sinner per Pietrangeli è stata fortuna, perché secondo “sciava meglio di quanto giocasse a tennis, ma non si divertiva” e per questo ha scelto il tennis.

Pietrangeli ha poi raccontato le sue due vittorie più belle. La prima è senz’altro quella alla Coppa Davis, nel 1976, fu una soddisfazione grandissima La seconda, invece, è quella di Parigi, nella gara contro il cileno Ajala.

Scherzando, Nicola Pietrangeli ha detto che p stato lui il giocatore italiano di tennis più forte. Non c’è confronto con Panatta, se non altro per numero di tornei vinti: 42 Pietrangeli, 14 Panatta. Il campione di tennis, tuttavia, non avrebbe problemi a farsi superare da Sinner. Non è geloso, ha detto. “Io avevo pronosticato che Sinner, entro il 2024, entrasse tra i primi cinque. Ora lo anticipo alla fine del 2023“, è il pronostico di Pietrangeli.