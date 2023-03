Situazione assurda in aereo: troppo pesante, si cercano volontari che scendano dal volo

La famosa compagnia aerea chiede a 7 passeggeri di scendere perché l’aereo era troppo pesante e non si poteva decollare.

Non è la prima volta che ci troviamo a raccontare situazioni assurde capitate in aeroporto o su dei voli low cost. Onestamente chiedere ai passeggeri “Chi vuole scendere?” perché l’aereo è troppo pesante non ci era successo prima.

E invece, sul volo Ita Airways che partiva da Londra per arrivare a Milano Linate, è accaduto veramente diventando in pochi secondi un vero e proprio caso. Ma cosa è successo?

La richiesta di Ita per colpa del meteo

Sembra l’inizio di una barzelletta, ma invece è tutto vero. In cambio di un voucher da 250 euro i membri della crew di Ita Airways hanno chiesto a sette passeggeri di scendere. Il motivo? l’aereo non sarebbe riuscito a decollare perché troppo pesante. A rendere la situazione difficile sono state le condizioni di maltempo: pioggia e vento forte hanno reso inutilizzabili molte piste lasciandone solo una a disposizione dei passeggeri. Da qui la richiesta che è stata poi spiegata in una nota dalla compagnia aerea.

Chi c’era a bordo?

Ita Airways, ovviamente, è stata travolta da un boom mediatico negativo dopo la fuoriuscita della notizie. Sul volo, di ritorno da una partita di Championg League c’erano molti giornalisti che hanno resto virale in pochi istanti la strana richiesta della compagnia aerea.

Come mai l’aereo era troppo pesante e i passeggeri dovevano scendere?

Nella nota diffusa si spiega che le condizioni meteo erano critiche e sull’unica pista utilizzabile c’erano delle evidenti limitazioni operative. Pochi istanti dopo la chiusura dei portelloni pare infatti che sia stato comunicato ai piloti la necessità di cambiare direzione del decollo, abbassando drasticamente la limitazione di peso massimo. Per cui, oltre a sbarcare i bagagli, Ita ha dovuto chiedere a 7 clienti di scendere, su base volontaria, in cambio di un voucher per permettere all’aereo di decollare. Gli stessi sarebbero stati poi trasferiti a Heathrow per imbarcarsi su un altro volo.

Nemmeno a dirlo nessuno voleva alzarsi e alla fine la compagnia ha dichiarato che se non si fossero trovati dei volontari avrebbe deciso la compagnia sulla base del costo del biglietto quindi, chi aveva risparmiato, sarebbe stato selezionato. Alla fine i volontari sono stati trovati e sono rientrati a Milano a bordo di un altro velivolo in partenza dal più grande Heatrow.