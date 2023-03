L’edizione di Vinitaly 2023: a Verona si celebra il vino con eventi diffusi in tutta la città. Le informazioni utili da conoscere.

Al via una nuova edizione di Vinitaly, esposizione internazionale dedicata al vino che si tiene ogni anno a Verona ad aprile. La manifestazione principale a Veronafiere sarà preceduta da un programma di eventi e degustazioni diffusi in città.

Il salone internazionale del vino di Verona, Vinitaly 2023, torna a Veronafiere dal 2 al 5 aprile. I 17 padiglioni del quartiere fieristico, di più di 100mila metri quadri di superficie, ospiteranno circa 4mila aziende provenienti da oltre 30 Paesi.

Il quartiere fieristico si trasformerà nel più grande più grande centro b2b internazionale del vino italiano e non solo, con un importante sostegno a uno dei settori iù strategici dell’export italiano

Il vino sarà protagonista in tutta la città di Verona anche con il fuori salone dedicato al pubblico che anticiperà i giorni dedicati all’esposizione. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Vinitaly 2023: a Verona si celebra il vino con eventi diffusi in tutta la città

Tutto pronto per il Vinitaly 2023 a Verona, la grande esposizione internazionale dedicata al vino e ai distillati che si tiene ogni anno in città dal 1967, nei padiglioni di Veronafiere. Una prima esposizione enologica si tenne nel 1867 all’Arena di Verona.

Il salone ospita espositori da tutto il mondo, tra produttori di vino, distributori, importatori, compratori, ristoratori e anche esperti di vino, dai tecnici ai giornalisti enogastronomici.

Quella in programma dal 2 al 5 aprile sarà la 55^ edizione del Vinitaly, interamente dedicata al business e agli operatori del settore. Mentre per il pubblico degli appassionati del vino tornerà la manifestazione Vinitaly and the City, con un calendario di eventi che precederà e in parte coinciderà con i giorni del salone, dal 31 marzo al 3 aprile.

Vinitaly and the City

Sarà un brindisi diffuso in tutta la città di Verona, il Vinitaly and the City, il fuori salone del Vinitaly che si terrà nella città scaligera dal 31 marzo al 3 aprile. Per un lungo weekend da venerdì a lunedì. Il ricco programma propone degustazioni, wine experience, masterclass, talk, incontri e visite guidate.

Nell’incantevole cornice del centro storico di Verona – un motivo in più per visitare la città – il fuori salone sarà un concentrato di appuntamenti con contaminazioni culturali, artistiche, musicali e geografiche. Gli eventi si terranno tra Piazza dei Signori, Cortile Mercato Vecchio e Cortile del Tribunale.

È possibile acquistare il carnet degustazioni che prevede 1 calice in omaggio, 4 token degustazioni, 1 token esperienza e accesso alle lounge dell’evento.

Per ulteriori informazioni su Vinitaly and the City: vinitalyandthecity.com