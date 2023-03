Noleggio auto gratis? Ora è possibile con Hertz, da prendere al volo

Hertz ha deciso di lanciare una nuova promozione per tutti i viaggiatori con uno sconto particolare da prendere al volo che ti permette di noleggiare gratis l’auto questa primavera.

Con l’avvio della stagione dei fiori e del clima mite Hertz si prepara a fare felici tutti coloro che vorranno noleggiare una vettura per qualche giorno magari per una gita fuori porta o per fare qualcosa di carino in città.

Così per le prenotazioni primaverili ha scelto di fare le cose in grande con un noleggio del tutto gratuito. Scopriamo quali sono i termini e le condizioni dell’offerta.

Offerta Hertz Primavera

La promozione di Hertz è valida per la primavera su qualunque tipo di vettura quindi non ci sono particolari limiti, per le prenotazioni entro il 31 marzo per noleggi che possono poi essere fatti entro il 30 aprile, quindi un bel periodo di tempo.

In particolare sarà applicata a tutti coloro che sceglieranno di noleggiare l’auto per 5 giorni e quindi riceveranno un giorno aggiuntivo in modo totalmente gratuito. Una bella novità perché non solo con le prenotazioni più lunghe si risparmia molto quindi rispetto a quello che è il costo per un giorno solo o due ma in più con un giorno aggiuntivo gratis si può fare una bella vacanza.

Il valore viene detratto subito al momento della prenotazione, quindi sulla tariffa di noleggio. Il codice per partecipare è 211027 ed è un coupon promozionale. I viaggi in auto possono essere perfetti per scoprire una destinazione non troppo lontana, oppure se avete voglia di guida anche estera. La cosa fondamentale è fare attenzione alle limitazioni della vettura che si acquista, se ci sono opzioni particolari e qual è la soluzione migliore per le proprie necessità.

Viaggiare conviene con le promozioni

Se si viaggia in famiglia è meglio valutare una vettura molto capiente, attrezzata in modo adeguato per i bambini. Anche la copertura assicurativa è importante perché può fornire informazioni preziose su quello che è incluso in caso di problemi. Meglio sempre optare per una buona copertura perché, soprattutto quando ci si allontana, gli imprevisti possono capitare.

Hertz è un’ottima compagnia di noleggio ma se volete fare le cose in grande è anche possibile noleggiare il veicolo a 1 euro con un’altra applicazione, se non avete pretese nella destinazione ma volete semplicemente spendere poco e ottimizzare gli spostamenti, un’offerta pazzesca che è valida dalle 24 alle 48 ore in Italia e fino alle 72 ore all’estero.