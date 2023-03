In Egitto esiste una piramide nera e nasconde un incredibile segreto

La piramide nera è una delle più belle e particolari al mondo, proprio di recente è stato scoperto un incredibile segreto.

Le piramidi esistono da un tempo infinitamente lungo eppure continuano a sorprenderci, sono tantissime le cose che vengono scoperte ogni anno e che probabilmente anche in futuro saranno oggetto di attenzione.

Misteri, segreti e realtà che non possiamo nemmeno immaginare, qualcosa di straordinario per l’immaginazione che sembra irreale.

Il segreto della piramide nera

La piramide nera, come è stata definita, si trova nella Piana di Giza ed è all’apparenza normale, si tratta però del complesso di Amenamhat III di Dahshur dove ci sono gli edifici dedicati al culto. Viene chiamata nera non solo per questo ma anche perché è largamente usato un materiale scuro che richiama appunto la colorazione.

Gli studiosi nel tempo hanno avanzato tantissime ipotesi su questo tempio funerario, addirittura che non esistesse. In realtà fu già violata nell’antichità, si tratta di un modello costruito con un insieme compatto di mattoni e cocci di terracotta con una copertura di calcare di Tura che dava complessivamente un colore grigio più che bianco. I blocchi creati per realizzarla, nonostante tutto, diedero problemi tanto che oggi non sembra più una piramide ma una struttura strana.

Al suo interno vi erano 24 stanze con scalini e corridoi, come abitazioni separate ma in realtà erano camere funerarie. L’intreccio delle strade presenti all’interno simboleggia le strade della Duat, ovvero il regno dei morti. Gli appartamenti sono di tre tipi: quelli completi che si trovano circa 5 metri sotto il livello del terreno, i locali di rivestimenti con cripte e poi le cappelle. Quindi vi erano le cripte della regina, le cripte della regina Khnemet e le cappelle e le due entrate. Ci sono anche delle piccole nicchie. Al suo interno sono stati ritrovati vasi e cappelle, alcune delle quali mai identificate che si pensa siano attribuibili ad una regina.

Il mistero della piramide nera

Il complesso fu esplorato per la prima volta nel 1816 ma divenne famoso almeno quarant’anni dopo. Le ricerche portarono ad un sarcofago e un vaso con la principessa solo molti anni dopo. Le descrizioni sulle sepolture e gli usi risalgono al 1976. Questa è stata costruita dopo le altre Piramidi e ancora oggi è piena di segreti che non sono stati del tutto conosciuti. La pietra utilizzata, che la rende appunto nera, è il vero fulcro della storia. Venne impiegato infatti del basalto che è molto scuro e sembra ferro, tuttavia a quei tempi questo materiale non era conosciuto e addirittura si pensi che sia arrivato dallo spazio sotto forma di meteorite e quindi utilizzato per costruire la piramide.