Frasi di auguri per la Festa della Donna 2023: cosa scrivere per l’8 marzo

Cosa si dice alle donne in occasione dell’8 marzo? Cosa scrivere e quali sono le frasi perfette per le donne speciali? Ecco un po’ di auguri per la Festa della Donna.

È arrivato anche l’8 marzo e, mentre nell’aria si sente profumo di primavera, in questa giornata precisa si celebra la Festa della Donna.

Frasi e auguri particolari da inviare sono tra le cose più ricercate online in questo momento e noi, come sempre, siamo accanto a voi in questa “missione”.

Cosa rappresenta la Festa della Donna?

La Festa della Donna 2023 è una ricorrenza molto importante. Il significato originario di questa giornata è legato a doppio filo con la lotta portata avanti da moltissime persone al fine di far ottenere alle donne gli stessi diritti degli uomini. Una battaglia che è stata dura e anche piuttosto complicata sotto diversi punti di vista, ma che alla fine ha raggiunto importantissimi risultati di cui, ancora oggi, ci possiamo fregiare. Negli anni la Festa della Donna ha assunto significati sempre diversi e un po’ meno impegnati forse. Continuano manifestazioni e scioperi, ma ci sono anche tanti festeggiamenti più frivoli, come è giusto che sia.

Cosa scrivere per l’8 marzo?

Se volete delle frasi di auguri per l’8 marzo e cercate qualche parola un po’ particolare da dedicare alle donne in occasione della giornata della Festa della Donna avete l’imbarazzo della scelta.

Potrete optare per aforisimi e citazioni sui diritti delle donne tramite le parole di grandi personalità femminili che negli anni si sono contraddistinte. Oppure trovare frasi per le donne scritte da poeti e artisti che ne hanno esaltato virtù, forza e meraviglia. Noi abbiamo realizzato una piccola cernita di quelle che, a nostro parere, sono le frasi più belle per la Festa della Donna 2023 da inviare oggi, in occasione dell’8 marzo.

Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne (Alda Merini)

Se gli uomini fossero belli ed intelligenti, si chiamerebbero donne. (Audrey Hepburn)

Qualsiasi cosa facciano le donne devono farla due volte meglio degli uomini per essere apprezzate la metà. Per fortuna non è una cosa difficile! (Charlotte Witton)

Chiamare la donna il sesso debole è una calunnia; è un’ingiustizia dell’uomo nei confronti della donna. (Mahatma Gandhi)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna. (Margareth Tatcher)

Se con il tacco ti vedrai alta, con l’amore per te stessa ti vedrai immensa. (Frida Kahlo)

Si sa, le parole non sono mai abbastanza e queste sono solo alcune frasi di auguri per la Festa della Donna 2023. Però, partendo da qui, potrete fare degli auguri molto speciali alle donne che amate.