La strada più ripida al mondo è solo per veri eroi: ecco dove si trova

La strada più ripida al mondo è una vera e propria leggenda, tanto da essere oggetto di record e di grande attenzione internazionale.

All’apparenza sembra una comune via ma in realtà ha una pendenza da togliere il fiato ed è molto tortuosa e quindi pericolosa da percorrere.

Si chiama Hardknott Pass ed è nel cuore del Lake District. Non è l’unica più pericolosa al mondo, sicuramente ce ne sono altre come quella nel North Yorkshire veramente pericolosa ma questa si trova in Europa e quindi è molto conosciuta.

La strada più pericolosa al mondo

La sua pendenza è pari al 33% e vuol dire che ha una variazione molto importante mentre si guida. Addirittura sin dai tempi dei romani era conosciuta per essere pericolosa e oltrepassarla era considerata una vera esperienza per eroi. Sicuramente non c’erano gli strumenti e le tecnologie moderne ma ancora oggi la strada fa paura.

Hardknott Pass è tra le vie più spaventose del mondo e sicuramente ha il primato in Europa. Non è famosa solo in Inghilterra ma ovunque e il punto più alto, post a quasi 400 metri di altezza, rende ben chiaro lo sviluppo della via che denota un paesaggio molto particolare. La zona è naturale, quindi immersa nel verde, questo non fa altro che aumentare la suggestione. Viene conosciuta con questo nome perché si ispira a Hard Knott ovvero “Dura collina scoscesa” proprio perché è caratterizzata da una serie di tornanti che impediscono a chi guida di vedere oltre il suo naso.

La collina del terrore

Questo passaggio è il più semplice per accedere a determinate zone e per questo, nonostante i pericoli, molte persone continuano a percorrerla. Eppure è veramente insidiosa per i guidatori tanto da essere definita infernale. Finché il tempo è buono e la visibilità ottima si può fare ma quando piove a dirotto, è buio e già non è facile vedere, percorrere la strada è rischioso. Attraversare la Lake District in macchina è molto difficile ma i più avventurosi si destreggiano addirittura in bicicletta.

Eppure il panorama circostante è veramente da togliere il fiato, è di una bellezza incredibile, quindi vale la pena visitarla, nonostante i pericoli. La cosa importante è fare attenzione, guidare con prudenza e rispettare scrupolosamente i segnali per non ritrovarsi con auto che sfrecciano. Vale comunque la pena vederla dal vivo e passeggiare nei campi sconfinati che si trovano proprio accanto.