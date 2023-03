Le 10 destinazioni da sogno che sono meno care di quello che pensi

Alcune destinazioni sono diventate un vero e proprio mito, tanto che molti pensando praticamente che siano carissime da visitare e non è così.

Ci sono luoghi costosi ma anche destinazioni da sogno che invece hanno costi abbordabili.

Scopriamo 10 luoghi perfetti per una bella vacanza estiva, tra spiagge, sole e mare cristallino in cui fare un tuffo.

Destinazioni da sogno

Un luogo magico che ritrae terre particolari, dove vale la pena fare una vacanza è Bigeh, isola che si trova vicino Assuan. I soggiorni sono molto economici e la bellezza dell’Egitto non ha paragoni. Anche Brother Island è una meta fantastica, in questo caso per il suo mare cristallino. La barriera corallina è da visitare subito per ammirare la grandiosità e i colori, ci sono anche isolotti privati e i prezzi sono molto convenienti.

Pumpkin Island in Australia vanta non solo la barriera corallina tra le più belle al mondo ma anche spiagge bianche e chilometri di costa. A Grenada si trova Sugar Loaf, un luogo un po’ rustico ma molto particolare, qui la natura è fantastica e avvolgente. Un sogno è anche Viirelais in Estonia con un paesaggio totalmente diverso ma dove è possibile soggiornare negli alloggi galleggianti.

In Colombia la Isla Rosa è un paradiso terrestre circondato da barriere coralline. Potete soggiornare e tuffarvi direttamente in acqua. Se poi amate l’avventura c’è anche l’isola senza nome che si trova sempre in Colombia. È molto piccola, ubicata nel Rio Prado, la spiaggia sabbiosa abbraccia un acqua non proprio cristallina ma l’effetto è particolare. Per una vacanza all’insegna del romanticismo c’è Trevor Islet in Canada, se amate relax e benessere questo è il posto che fa per voi. L’isola vanta campi da calcio, strutture per andare in barca a vela o canoa e tante attività che è possibile fare per divertirsi.

La destinazione italiana

Uno dei luoghi più belli però si trova proprio in Italia, l’Isola Falconera. Se amate la laguna veneziana ma non i turisti questo posto è perfetto. Si trova anche su Airbnb, c’è un solo casale su tutta l’isola e potete affittarlo per un massimo di 26 persone magari per Natale o per le ferie estive. Il prezzo parte dai 40 euro quindi ne vale veramente la pena anche perché avete praticamente tutto lo spazio ad uso esclusivo.

Questo luogo è magico, in particolare per chi non ama il caos e vuole comunque visitare l’Italia o comunque restare in zona.