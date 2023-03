Sapete cosa mettono i reali inglesi in valigia? Le regole da rispettare

Preparare la valigia per andare in vacanza non è facile, ma se siete della Famiglia Reale inglese avete tante regole da seguire! Ecco cosa mettono in valigia.

Leggendo il titolo potrebbe sembrare che siamo andati a violare la privacy dei reali inglesi e a sbirciare cosa portano in valigia durante i viaggi e le vacanze.

In realtà non è proprio così perché quando la Royal Family parte ci sono delle regole ferree da seguire e una serie di oggetti, oltre agli effetti personali, che è obbligatorio avere con sé.

Regole e manie in vacanza: la valigia dei Reali

A svelare tutto, come riporta Fanpage, è stato un ex portavoce di Buckingham Palace – Dickie Arbiter – che ha spiegato e svelato soprattutto alcune interessanti usanze sul cosa mettere in valigia quando si parte con la Famiglia Reale d’Inghilterra.

Ognuno di noi ha il suo modo di fare la valigia e, probabilmente, anche qualche oggetto extra che si porta con sé perché: “non si sa mai”. Certo è che difficilmente noi andremo in vacanza con una scorta di sangue, cosa che invece la famiglia reale inglese sembra proprio fare. Come se non bastasse Carlo, Camilla o William non si fanno certo i selfie! Quando partono portano con loro un fotografo ufficiale che scatta loro delle foto ufficiali da condividere. Chiaramente poi, per una questione di sicurezza e di successione al trono, non si dovrebbe mai mandare due o più eredi in viaggio insieme.

In valigia? Sempre una sacca di sangue per le trasfusioni

Ovviamente ogni reale ha poi una sua particolare esigenza. La Regina Elisabetta II ad esempio voleva sempre sapere tutto sulla sanità e sugli ospedali dei Paesi che andava a visitare, aveva il suo medico personale sempre accanto ed era proprio lei a volere una sacca di sangue del suo gruppo sanguigno ovunque andasse.

Il motivo? In certe destinazioni non c’era la sicurezza di trovare l’occorrente per una trasfusione di emergenza e quindi, per preservarsi, preferiva viaggiare così. Va anche detto che i suoi spostamenti avvenivano in anni in cui la Corona e anche il potere in generale non veniva ben visto e sicuramente l’assassinio di Kennedy aveva impressionato molti.

Queste sono dunque le regole o le volontà più interessanti dei reali quando vanno in vacanza. Possiamo dirlo: una valigia così noi non l’abbiamo mai fatta.