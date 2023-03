Viaggi low cost 2023: il trucco per risparmiare nonostante la crisi

Questo non è un momento facile per i viaggi low cost, i biglietti aerei sono alle stelle e hanno tariffe quadruplicate, a causa del caro energia le strutture sono sempre più costose e la situazione generale non è delle migliori per risparmiare.

Tuttavia ci sono ancora trucchi da sfruttare non spendere molto e per far fronte ai rincari con un bel risparmio economico.

In generale ovviamente bisogna tenere sempre d’occhio i siti di comparazione prezzi perché sono una fonte di salvezza per non cadere in errore.

Come risparmiare sui viaggi

Per risparmiare sui viaggi, in particolare se prevedete di partire in alta stagione, sicuramente è utile optare per mete a basso costo, destinazioni splendide dove i prezzi sono ancora bassi e quindi fattibili.

L’Europa offre ampia scelta, Portogallo, Albania, Grecia, Spagna sono molto fattibili dal punto di vista economico. Riflettete non solo sui costi delle prenotazioni ma anche su quello che andrete a spendere una volta lì. Alcune destinazioni sembrano economiche ma poi quando si arriva i prezzi sono folli e viceversa per alcune destinazioni magari non si torva un volo a pochissimo prezzo ma poi sono molto economiche e quindi si risparmia tantissimo.

Per risparmiare resta valido il concetto di scegliere periodi di bassa stagione, questo non passa mai di moda. Se scegliete l’estate, Pasqua o Natale è ovvio che i prezzi siano elevati ma se scegliete periodi “morti” i prezzi crollano. Meglio sempre evitare il bagaglio perché in molti casi va pagato a parte, quindi è un prezzo aggiuntivo da coprire. Usate un sito per le offerte relative alle strutture e un sito per le offerte dei voli.

Come risparmiare

Se poi non avete idee, provate a impostare Skyscanner su “ovunque”, in questo modo otterrete le destinazioni più economiche. Potete anche monitorare i prezzi direttamente con Google per sapere quando scendono oppure con eDreams. Per gli hotel comparate sempre le cifre di Booking e siti simili con quelle presenti sui siti ufficiali che spesso offrono sconti o pacchetti molto interessati.

Se volete andare lontano potete optare per destinazioni come Bali che sono mete molto economiche, offrono natura e mare e tante avventure. I voli non sono proprio low cost ma nel giusto periodo si risparmia tanto e soprattutto in sede i costi per ville da sogno sono veramente bassi. Anche l’Albania è stupenda e offre un mare che sembra caraibico e qui potrete praticamente spendere una cifra ragionevole anche in alta stagione.