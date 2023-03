Le migliori destinazioni per Pasqua, non lontano dall’Italia

Ormai è tempo di organizzare la vacanza per Pasqua, soprattutto per non spendere un capitale. Ci sono delle destinazioni non lontane dall’Italia che sono veramente perfette.

Pasqua è un momento dell’anno perfetto per concedersi anche qualche giorno di pace e relax. Ovviamente si tratta di una festività e questo vuol dire che i prezzi sono in media notevolmente più elevati. Alcune destinazioni, anche al caldo per chi ha voglia di mare, sono un’ottima idea in questo periodo dell’anno.

Volete trascorrere la Pasqua al caldo? Allora scopriamo quali mete sono perfette senza per questo allontanarsi troppo dall’Italia impiegando troppe ore di viaggio.

Le mete per Pasqua

Una delle destinazioni eccellenti per Pasqua è rappresentata dalle Isole Canarie, qui il clima è mite durante tutto l’anno e le temperature sono molto gradevoli. Avendo poco tempo l’idea migliore è concentrarsi solo su un’isola come Lanzarote, se amate la natura, Gran Canaria se viaggiate in famiglia oppure Tenerife se volete tanto divertimento. Dall’Italia comunque ci vogliono al massimo 4 ore di volo quindi è abbastanza fattibile e in questo periodo anche se i costi sono elevati è un vero sogno ad occhi aperti.

Altra destinazione da non perdere Malta, dove fare una vacanza tra mare e sole ma anche cultura. C’è tanto da vedere e Pasqua viene celebrata sull’isola quini non dovrete rinunciare ai festeggiamenti, alle processioni e a tutte le consuetudini. Ci vuole solo un’ora e mezza dall’Italia quindi si raggiunge facilmente.

Una meta da sogno è Marrakech, questo è un ottimo periodo per andare in Marocco e magari concentrare un 3 o 4 giorni di visita per Pasqua. Si può fare una bella esperienza tra Medina, visita alla città e alle Tombe e anche magari partecipare a qualche tour guidato. La distanza è di circa 3 ore quindi anche in questo modo è possibile ottimizzare gli spostamenti per Pasqua. Super gettonata Dubai, la città dei contrasti, tra le più amate di sempre. Questa meta negli ultimi anni è diventata molto ambita dai viaggiatori di tutto il mondo soprattutto per le particolarità che racchiude come gli hotel da sogno e super lussuosi.

Ci sono tanti modi per esplorarla, in autonomia oppure in gruppo, c’è tanto da fare per famiglie ma anche coppie quindi ci si può divertire senza spendere un capitale. In questa stagione la temperatura è abbastanza gradevole e quindi sicuramente Pasqua è un buon periodo per questa meta a cinque ore dall’Italia.

Ovviamente bisogna considerare che alcune di queste destinazioni non festeggiano la Pasqua per motivi religiosi, quindi se si è alla ricerca di una meta che possa riproporre simbolismo e tradizioni culturali simili bisogna fare attenzione a quali destinazioni festeggiano il rito pasquale.