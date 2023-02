Unghie gel, nail art a tema viaggi per la primavera 2023

Avete una incredibile voglia di viaggiare e volete un po’ di mare e di vacanza sempre con voi? Ecco qualche idea interessante di nail art per unghie gel corte o lunghe a tema viaggi.

Avete una voglia pazza di viaggiare, ma ancora non potete muovervi perché non avete ferie fino a questa estate? Nessun problema!

Possiamo infatti trovare dei modi per farvi sentire come in vacanza, anche se in realtà non lo siamo! Come? Grazie ad una manicure e ad una nail art in stile viaggio!

Unghie in stile “vacanziero”: le idee

Il modo migliore per trovare l’ispirazione per realizzare delle decorazioni sulle unghie in stile “viaggio” è quello di navigare in internet. Qui, su Google, Instagram, ma soprattutto Pinterest potrete trovare molte idee da cui trarre spunto. Sicuramente, se avete una nail artist di fiducia molto brava, potreste optare per dipingere un piccolo mappamondo magari sull’anulare. In alternativa, un’altra idea di nail arti di viaggio è quella di avere le unghie color carne o comunque una tinta tenue e dipingere sull’indice un aereo e sulle altre dita dei trattini, come se fosse un aereo in viaggio!

Spiaggia, mare e sole

Se invece siete amanti delle mete calde ed esotiche, via libera alla nail art con palme, ananas e fenicotteri. Poco importa se fa ancora freddo! Le vostre unghie e la vostra manicure deve farvi sentire in vacanza e questo è sicuramente il modo migliore! Angurie, fragole… chi più ne ha più ne metta. Altra ispirazione per una manicure a tema vacanze potrebbe essere quella, molto classica, di usare delle tonalità pastello, che ricordano magari i colori del tramonto, oppure colorare le vostre unghie con i colori della bandiera o della nazione che amate e che vi manca maggiormente!

Insomma, per avere delle unghie a prova di vacanza non vi resta che dare sfogo alla fantasia! Anche delle conchiglie dipinte potrebbero farvi sentire in viaggio, per non parlare dei colori e delle decorazioni a coda di sirena che danno uno stile ancora più magico alla vostra nail art da vacanze!