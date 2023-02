Destinazioni da sogno poco affollate per chi non ama il caos

Viaggiare spesso vuol dire dover fare i conti con il turismo di massa e quindi con luoghi che sono molto affollati. Questa per molti non è l’idea migliore e la vacanza può tramutarsi in caos e stress.

Ci sono però dei luoghi straordinari, dove la natura è meravigliosa e dove è possibile divertirsi ma anche rilassarsi senza necessariamente essere nel vortice della folle.

Destinazioni ideali per tutti coloro che vogliono una vacanza all’insegna del relax e sono a caccia di mete molto particolari ma comunque differenti dal solito.

Le destinazioni da sogno poco affollate

Una destinazione da sogno è sicuramente l’Isola di Pico che si trova in Portogallo, una meta non molto famoso dove la natura è veramente un paradiso terrestre. Qui, se volete evitare i bagni di folla, sarete nel posti giusto tra mare, verde e relax.

Uno dei parchi più grandi al moneto si trova negli Stati Uniti, l’Everglades National Park. La zona è molto tranquilla e si può ammirare sia una flora interessante che una fauna variegata, veramente unica. Se volete invece visitare ai Caraibi ma non essere in un luogo affollato, allora visitate Montserrat, un vero e proprio paradiso nelle Piccole Antille.

Un’idea sicuramente è l’isola di Upolu, veramente affascinante dove non c’è mai folla ma sempre un grande interesse. Questa destinazioni è fuori dagli schemi, particolare, si può fare il bagno in acque cristalline e nuotare con gli animali di ogni tipo, visitare le foreste o comunque vivere la natura dal vivo.

I luoghi più belli e incontaminati

Restando sempre in tema mare e quindi spiagge anche il Messico è da sogno, in particolare l’isola di Holbox che rispetto ad altre destinazioni non è nel caos e quindi molto più serena per una vacanza di relax dove staccare la spina. Ci sono anche tante strutture e resort ma non manca un po’ di sano divertimento.

L’isola di Pico nelle Azzorre è anche un buon compromesso, qui si trova la montagna più alta del Portogallo ma c’è tanto da fare come escursioni e visite e come relax e benessere quindi i viaggiatori possono ottenere un po’ di tutto per la gioia di ogni tipo di richiesta.

In New Mexico si trova Santa Rosa, con le atmosfere un po’ vintage e dal gusto insolito. Qui si trova anche un’area molto famosa, la Blue Hole che è tra le migliori al mondo per fare immersioni con acque che sono cristalline e praticamente spettacolari.