Da sapere sui voli low cost: l’offerta di Volotea per l’estate 2023. Tutte le ultime novità da conoscere sulle nuove imperdibili tratte.

In vista della stagione estiva 2023 del trasporto aereo, che comincerà a fine marzo, le compagnie aeree stanno scaldando i motori per accaparrarsi nuovi clienti che viaggeranno verso le mete di vacanza. Le più agguerrite sono le low cost, in rientro con, e in molti casi anche oltre, la programmazione dei voli del periodo prepandemia.

La compagnia aerea low cost spagnola Volotea, che collega i piccoli e medi aeroporti alle grandi città e capitali d’Europa, si sta affermando sempre di più in Italia. Per la prossima estate ha annunciato l’apertura di nuove rotte.

Di seguito, vi segnaliamo i nuovi collegamenti di Volotea dall’Italia verso mete di vacanza nazionali ed estere per l’estate 2023. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> L’offerta di Ryanair per l’estate 2023: nuove rotte dagli aeroporti di Roma

Voli low cost: l’offerta di Volotea per l’estate 2023

Se state programmando una vacanza per la prossima primavera estate in Italia o in un Paese europeo e pensate di viaggiare in areo, o non potete farne a meno, tenete d’occhio le ultime proposte delle compagnie aeree low cost, con tante occasioni di nuovi collegamenti e nuove offerte.

Manca poco al periodo delle vacanze primaverili e dei ponti che ci porteranno fino all’estate 2023 ed è arrivato il momento di prenotare. Anche perché le compagnie aree hanno appena pubblicato la loro programmazione per la prossima stagione.

La compagnia aerea low cost Volotea ha annunciato da qualche settimana il suo piano voli per la prossima estate, con tanti nuovi collegamenti tra l’Italia e il resto d’Europa. In particolare è prevista una forte crescita della presenza in Sardegna, negli aeroporti di Cagliari e Olbia, con nuove tratte europee che porteranno tanti turisti sull’isola.

I voli da Cagliari e Olbia

Per la prossima estate, saranno aperte all’aeroporto Cagliari 3 nuove rotte, verso Barcellona, con tre voli a settimana, Atene e Brindisi, ciascuna con due voli a settimana. Grazie ai nuovi collegamenti, saliranno a 16 le rotte di Volotea a Cagliari, di cui 9 in Italia (Brindisi, Firenze , Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Milano Linate e Roma Fiumicino) e 7 all’estero (1 in Grecia con Atene, 2 in Spagna con Barcellona e Bilbao, 4 in Francia con Lion, Marsiglia, Nantes e Tolosa). In questo modo, Volotea è la seconda compagnia aerea per numero di collegamenti all’aeroporto di Cagliari.

Ancora più importante è la crescita all’aeroporto di Olbia, lo scalo che serve la Costa Smeralda. Qui, Volotea lancerà 7 nuove rotte per l’estate e aumenterà gli aeromobili presenti nello scalo, che passeranno da 2 a 3, rendendo Olbia la base più importante in Italia della low cost spagnola.

Le nuove rotte annunciate per Olbia sono: Madrid e Nizza, le prime comunicate, poi Marsiglia (in esclusiva, il martedì e venerdì dal 26 maggio), Parigi-Charles de Gaulle (ogni lunedì e giovedì dal 29 maggio), Tolosa (giovedì e domenica dal 28 maggio), Bilbao (in esclusiva, ogni mercoledì e sabato dal 27 maggio) e Valencia (in esclusiva, il martedì e sabato dal 27 maggio). Mentre le tratte per Barcellona e Lille erano state già annunciate a fine 2022. Come riporta La Nuova Sardegna.

Riguardo ai voli nazionali, sarà ripristinato il collegamento con Bari e sarà introdotto quello con Firenze. Inoltre, Volotea continuerà a operare i collegamenti in regime di continuità territoriale tra Olbia e Roma Fiumicino, fino a ottobre 2024.

Nel complesso, l’offerta di Volotea a Olbia per l’estate sarà di 28 collegamenti, 14 in Italia e 14 all’estero, per un totale di circa 1,2 milioni di posti in vendita.

Altri collegamenti

Volotea ha annunciato anche nuove rotte in partenza dall’aeroporto di Torino Caselle. Si tratta, in primo luogo, del nuovo collegamento con l’aeroporto di Parigi Orly, che decollerà il 28 maggio, con due frequenze a settimana, il lunedì e il venerdì.

Inoltre, saranno di riaperte per l’estate le rotte per Palermo, Alghero e Lampedusa.

L’offerta di Volotea dall’aeroporto di Torino per l’estate 2023 comprenderà complessivamente 7 collegamenti, di cui 6 verso destinazioni in Italia (Alghero, Cagliari, Olbia, Napoli, Lampedusa e Palermo) e uno per l’estero, a Parigi Orly.

Leggi anche –> Addio ai voli low cost con la Norvegia, chiude la compagnia Flyr