Noleggiare un jet privato: ora è possibile non solo per le star

Le star viaggiano sempre sul jet privato, vi siete mai chiesti quanto costa? Ora è possibile farlo anche senza spendere un capitale e vivere questa esperienza molto particolare.

Affittare un aereo privato è qualcosa che è possibile per tutti, ovviamente bisogna spendere molto più di quello che si fa normalmente per un comune volo. Con i prezzi dei viaggi che sono ormai alle stelle, non è più un’utopia pensare di noleggiare un aereo per viaggiare.

I costi non sono sempre proibitivi come si può immaginare, soprattutto usando dei piccoli trucchi e si può vivere un’esperienza proprio come i personaggi più famosi.

Affittare un jet privato

Il settore dei voli privati è in rapida crescita, merito sicuramente da un lato dei voli che sono aumentati in maniera esponenziale, anche per le low cost e dall’altra per la voglia di esplorare luoghi diversi dove spesso ci sono pochi servizi durante le ore utili o nei periodi di bassa stagione.

Se alcune mete infatti sono coperte in modo perfetto dai voli aerei con più compagnie che se ne occupano e anche diversi orari ogni giorno, ci sono anche tanti altri luoghi che invece non collegano bene o non collegano affatto molte città. Non bisogna pensare a zone remote, molte città italiane non sono ben collegate con il resto d’Europa in quanto le compagnie ovviamente tendono a garantire tutte quelle aree che coprono il riempimento del volo sempre.

Per noleggiare il jet privato ci sono diverse opzioni, ci si può rivolgere all’aeroporto della propria città, si può fare online e contattare direttamente le compagnie che si occupano di questo servizio. Quando si viaggia con aereo privato si saltano molte di quelle trafile che bisogna fare normalmente per volare, basta solo fare il check in e salire a bordo. Tutto è molto veloce, non ci sono file, né tempi di attesa.

Quanto costa affittare un jet privato

Un jet privato ha un costo variabile, si va da qualche migliaio d’euro a salire. Tutto dipende dal mezzo che si sceglie, dalla tratta che si compie, dalla distanza. Ovviamente più è grande il velivolo, maggiori sono i posti e i servizi e maggiore sarà anche il costo. Ci sono dei costi fissi come pilota, tasse, equipaggio più degli extra. Ma non è comunque una follia.

I prezzi sono sicuramente più alti di quelli che paghereste prendendo un volo ma non per esempio in alta stagione o magari per una meta molto gettonata. Fare un viaggio verso destinazioni come Ibiza ad agosto vi costerebbe praticamente lo stesso prezzo oppure Parigi in alta stagione e senza offerte. È chiaro che non si può comparare al prezzo dei biglietti a prezzi super ridotti, ma in questo caso la storia è completamente diversa. Esistono anche per i jet privati dei prezzi low cost, magari per qualcuno che annulla o per altre motivazioni, allora conviene praticamente tantissimo.

In media il costo è di 2000 euro per ora, quindi se si considera che per volare in Italia in questo tempo si raggiungono praticamente tutte le città, è facile fare due conti, soprattutto se l’aereo è in grado di ospitare almeno 10 persone, conviene.