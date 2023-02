I ristoranti nel mondo dove a cucinare e servire sono i robot: da provare subito

La tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, non solo per le comunicazioni ma anche per le esperienze e anche per migliorare molti aspetti della vita quotidiana.

Questo non vuol dire che sia necessariamente un successo o che i robot siano di fatto migliori degli umani ma se avete voglia di provare qualcosa di diverso ci sono ristoranti ed hotel che hanno meccanismi al posto delle persone.

In questo caso l’ospitalità e la ristorazione sono totalmente nelle mani di robot, qualcosa che fino a dieci anni fa ci sembrava pura magia, oggi è realtà.

I robot arrivano in cucina

Non si può che iniziare la carrellata ovviamente con New York, la città infatti ha numerosi servizi gestiti da robot come hotel, strutture e persino pizzerie. Allo Yotel di Times Square infatti il check in viene eseguito da un meccanismo e anche il prelievo dei bagagli e il deposito in stanza è automatizzato.

Si chiama Yobot ed è a tutti gli effetti il portiere dell’hotel, quindi non un semplice supporto. Un concierge a tutti gli effetti che si occupa di tutto il necessario. Il deposito bagagli temporaneo, viene sempre gestito da un’entità elettronica. Basta per gli ospiti digitare il nome sulla tastiera e il gioco è fatto. Ma questo non è poi così strano dal momento che ci sono veri e propri servizi di pizza completamente realizzati da robot, viene impastata e cotta al momento e servita al cliente. Qualcosa di unico che è arrivato addirittura in Italia. In qualche città come Roma è possibile trovare questi distributori giganti che permettono ai robot di fare la pizza al momento a qualunque ora del giorno e della notte, ce ne sono anche in Francia e in molte città del mondo.

Ristoranti e hotel gestiti da robot

Restando in tema ristoranti però è simpatico scoprire che a Shanghai nel Robot.He i clienti vengono serviti direttamente da robot che si muovono attraverso una piattaforma e riescono a gestire perfettamente tutti i commensali. C’è quello che si occupa del servizio, quello che si occupa dell’ordine e tutto fila in modo impeccabili. Ma questo non è l’unico, sono tantissimi i ristoranti su questa scia. La linea di robot Bella Bot è sbarcata anche in Italia e permette di affidare nella mani dei robot tantissimi compiti. Questi sono stati introdotti durante la pandemia e hanno avuto così tanto successo che sono progressivamente stati implementati in modo definitivo in molti ristoranti.

Anche in Cina il FlyZoo è un hotel dove lavorano robot, qui si occupano anche del servizio in camera. In generale da Dubai a New York sono tantissime le città in cui i robot sono diventati primari non solo per il servizio in hotel e ristoranti ma addirittura in cucina.