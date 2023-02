Ultimi aggiornamenti: anche gli aeroporti in Spagna dicono addio ai limiti ai liquidi nel bagaglio a mano. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Si aggiornano i sistemi di sicurezza negli aeroporti e cadono i vecchi limiti. Le ultime notizie riguardano la Spagna che a breve introdurrà nuovi sistemi di controllo che agevoleranno le procedure e soprattutto non richiederanno più i limiti al trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano.

Gli aeroporti italiani di Milano e Roma erano stati tra i pionieri in Europa nell’introduzione degli scanner di ultima generazione che permettono di individuare facilmente gli esplosivi liquidi e pertanto rendono obsoleta l’esibizione dei prodotti liquidi nel sacchetto trasparente e per un massimo di 100 ml di quantità, per chi viaggia con il bagaglio a mano (mentre per il bagaglio da stiva non ci sono stati mai dei limiti).

Ora, i nuovi sistemi di controllo stanno per essere introdotti anche negli aeroporti spagnoli. Mentre dei test sono in corso nel resto d’Europa. Si tratta di novità importanti che cambieranno in modo drastico il nostro modo di viaggiare in aereo, come era stato condizionato dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche –> Caos passaporti in Italia, attese di mesi per un rinnovo

Anche gli aeroporti in Spagna dicono addio ai limiti ai liquidi nel bagaglio a mano

Nel giro di uno, massimo due anni, in tutta Europa si tornerà a viaggiare in aereo più liberi, con molte meno limitazioni e con controlli più rapidi negli aeroporti. La grande novità sta nell’introduzione di nuovi sistemi di controllo dei passeggeri e dei loro bagagli attraverso scanner di nuovissima generazione che semplificheranno notevolmente le procedure.

Non sarà più necessario tirare fuori dalle borse i dispositivi elettronici, come smartphone, tablet e computer portatili, che potranno rimanere all’interno dei bagagli. Nei vassoi di plastica sarà sufficiente riporre le borse.

Soprattutto verrà meno la regola, molto fastidiosa, dei limiti ai liquidi nei bagagli a mano. Da diversi anni, chi viaggia in aereo con il solo bagaglio a mano, o comunque vuole portare dei prodotti liquidi in cabina, deve sottostare alla rigidissima regola che impone di portare solo un massimo di 100 ml di prodotti, suddivisi in piccoli flaconcini da riporre all’interno di una busta trasparente con la chiusura a cerniera (sì può anche portare un unico flacone da 100 ml). Busta da tirare fuori dal bagaglio al momento dei controlli in aeroporto e riporre nel vassoio di plastica per il passaggio ai raggi X.

Questo sistema presto sarà solo un ricordo, grazie all’installazione negli aeroporti di nuovi scanner molto più efficienti, che non richiederanno più di svuotare il bagaglio a mano ma soprattutto renderanno non più necessari i limiti ai liquidi, che potranno essere imbarcati liberamente anche in cabina.

La rivoluzione nel trasporto aereo

Una vera liberazione per chi viaggia spesso in aereo. Una rivoluzione in cui i principali aeroporti italiani sono avanti a tutti. All’aeroporto di Milano Linate i nuovi scanner sono stati già installati in tutte le linee di controllo, mentre a Malpensa e a Roma Fiumicino i primi nuovi macchinari sono già operativi e i vecchi sistemi sono in via di sostituzione.

Ora, le ultime notizie segnalano l’importante cambiamento anche negli aeroporti in Spagna. Tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024 negli scali spagnoli non ci saranno più problemi nel trasporto di dispositivi elettronici né soprattutto in quello dei liquidi, che potranno essere imbarcati senza limiti anche in cabina. Tutto merito dei nuovi scanner.

Con la nuova tecnologia per l’analisi del contenuto dei bagagli, i controlli di sicurezza in aeroporto saranno più facili ma soprattutto molto più veloci, riducendo le lunghe code ai varchi.

Il cambiamento sarà graduale, richiederà circa un anno per essere completato. Come riporta TTG Italia. L’introduzione dei nuovi sistemi di controllo richiederà un investimento di 1,1 miliardi di euro, come ha spiegato l’Aena, l’associazione degli aeroporti spagnoli.

Nel frattempo, i nuovi scanner vengono testati anche negli altri aeroporti europei. Come negli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted. Anche qui, i nuovi sistemi di controllo dovrebbero entrare in vigore nel 2024.