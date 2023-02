L’offerta low cost da non perdere: i traghetti per la Grecia da prenotare subito per risparmiare. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Dopo le vacanze di Natale e quelle di inizio anno sulla nave, finito Carnevale, è tempo di pensare alle prossime vacanze estive. Prenotando viaggi e pacchetti in anticipo si possono trovare tante occasioni per risparmiare. In tempi di caro vita è fondamentale.

Vi abbiamo già segnalato il servizio Generatore di risparmio di Skyscanner, che permette di trovare i voli più economici basandosi sui milioni di dati a disposizione del portale. L’altra occasione imperdibile è la prenotazione anticipata dei viaggi sulla piattaforma del tour operator Guinness Travel, con forti sconti su viaggi in tutto il mondo.

Qui, invece, vi segnaliamo le nuove imperdibili offerte sui viaggi per la prossima estate a bordo dei traghetti per la Grecia di Anek Lines. Anche qui si punta sulla prenotazione anticipata, per avere sconti importanti. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Traghetti per la Grecia da prenotare subito per risparmiare

Se per la prossima estate avete in programma una vacanza in Grecia, è arrivato il momento di prenotare il vostro viaggio in traghetto, se pensate di viaggiare con questo mezzo di trasporto. Per risparmiare sul viaggio sono uscite le nuove promozioni di Anek Lines, in particolare l’offerta “Prenota Prima”, con sconti importanti sul biglietto del traghetto.

Avete tempo fino al 28 febbraio prossimo per acquistare i biglietti in offerta per i traghetti di Anek Lines diretti in Grecia. Con “Prenota Prima” avrete uno sconto del 20% sul prezzo del biglietto. L’offerta è valida per i viaggi fino alla fine del 2023.

Inoltre, avrete la possibilità di modificare o cancellare la vostra prenotazione senza alcuna spesa sempre fino al 28 febbraio.

Viaggi con Anek Lines

La compagnia di navigazione greca Anek Lines con i suoi traghetti collega i principali porti italiani sul Mare Adriatico (Ancona, Bari, Venezia) a quelli della Grecia continentale occidentale (Igoumenitsa e Patrasso) e da questi alle isole principali.

Dall’Italia, i traghetti di Anek Lines arrivano ai porti greci di Corfù, Igoumenitsa e Patrasso, per proseguire poi verso altre 12 destinazioni, tra cui le isole di Creta, Karpathos, Kassos, Rodi e Santorini.

L’offerta “Prenota Prima” è valida per viaggiare verso tutti questi posti, anche imbarcando il proprio veicolo. Inoltre, l’offerta è cumulabile con le altre promozioni e sconti per famiglie, gruppi di amici, senior e giovani.

Chi viaggia con i traghetti di Abek Lines portando il camper o la roulotte può fare campeggio a bordo sulle navi Olympic Champion e Hellenic Spirit, nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre. Gli utenti potranno usufruire anche di tutti i servizi a bordo, come ristoranti, negozi, bar, docce, servizi igienici e alimentazione elettrica a 220 volt.

Infine, i veicoli dei viaggiatori che sono soci di specifiche associazioni automobilistiche e di campeggiatori avranno diritto a uno sconto del 25% sul prezzo del biglietto per il veicolo. Anche questa offerta è cumulabile con gli altri sconti senior, giovani e bambini se presenti.