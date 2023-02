By

Proposte per viaggi in Italia: 5 luoghi particolari da vedere nelle Marche. Ecco dove andare, tutte le informazioni utili.

Con l’avvicinarsi della bella stagione, diventa più facile spostarsi e viaggiare in lungo e largo per l’Italia, alla scoperta di luoghi da visitare nei weekend e nelle gite domenicali. Aree e parchi naturali, borghi storici e città d’arte stanno aspettando solo noi.

Tra i viaggi da fare in Italia, vogliamo segnalarvi alcuni dei luoghi più originali, che magari non conoscevate ma che meritano assolutamente di essere visitati.

Qui, andiamo alla scoperta dei luoghi delle Marche più particolari. Ecco dove andare e cosa vedere, tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi in Italia, 5 luoghi particolari da vedere nelle Marche

Le Marche sono una regione ricchissima di bellezze naturali, storiche e artistiche, tutte da vedere. Tra mare, montagne, colline, borghi e città d’arte, percorsi escursionistici, agriturismi, attività sportive ed eventi culturali, c’è davvero tanto da vedere e da fare.

Al di là dei luoghi più conosciuti e delle mete turistiche tradizionali, vogliamo proporvi 5 luoghi particolari delle Marche che non potete assolutamente perdervi.

Chiesa di San Francesco a Fano (Pesaro Urbino). Nella città balneare di Fano, famosa per il suo Carnevale, avete tanti luoghi da visitare nel bellissimo centro storico, tra chiese e monumenti. Uno non perdere è la suggestiva Chiesa di San Francesco, dismessa e sconsacrata, senza tetto e con il pavimento coperto da un manto erboso. Il complesso architettonico, che comprende anche un convento, risale al XIII-XIV secolo, successivamente oggetto di rimaneggiamenti e ricostruzioni. Il grande cortile e uno scalone a doppia rampa sono attribuiti al Vanvitelli. Mentre la chiesa fu ricostruita dell’Ottocento in stile neoclassico dall’architetto fanese Arcangelo Innocenzi. Purtroppo, il terremoto del 1930 danneggiò gravemente la chiesa e fu necessario abbattere il tetto. Oggi la chiesa è un rudere, ben conservato e gestito dal FAI, che ospita eventi culturali.

Borghi e musei

Montapppone, il borgo del cappello (Fermo). Nell’entroterra della provincia di Fermo, a metà strada tra la costa adriatica e i Monti Sibillini, sorge il caratteristico borgo di Montappone, famoso per la produzione di cappelli, che esporta in tutto il mondo. Si tratta di un caratteristico borgo arrampicato su una collina, con chiese e palazzi di origine medievale. Da vedere la chiesa settecentesca di Santa Maria in Castello e l’Oratorio del Sacramento L’attrazione principale, comunque, è il Museo del Cappello, che custodisce alcune creazioni storiche e racconta la nascita della produzione di cappelli di paglia, realizzati con gli scarti del grano.

Museo della Carrozza di Macerata. Tra i 5 luoghi particolari delle Marche, non potete perdervi il Museo della Carrozza di Macerata, ospitato nello storico Palazzo Buonaccorsi. Qui, nelle sale delle scuderie, sono custodite carrozze di varie epoche, donate dalle famiglie nobili della zona. Schermi e pannelli multimediali vi faranno vivere l’esperienza di un antico viaggio in carrozza. Per i bambini sono state allestite cinque postazioni ludico-interattive. Dopo aver visitato il museo, regalatevi una passeggiata nel centro storico di Macerata, anche qui avrete molto da visitare.

Luoghi originali

Polveriera Castelfidardo ad Ancona. Nel capoluogo di regione, la città marittima di Ancona, dovete visitare un altro luogo molto particolare, la Polveriera Castelfidardo. Siamo nel Parco del Cardeto, area verde della città, accanto al centro storico e a picco sul mare. Qui sorge l’edificio storico della Polveriera, oggi bene FAI, costruita tra il 1864 e il 1866 dall’architetto Giuseppe Morando. Si tratta di una fortezza molto originale, che prende il nome dalla Battaglia di Castelfidardo. La Polveriera è stata restaurata e oggi ospita un auditorium per eventi culturali e manifestazioni.

Borgo di Elcito, San Severino Marche (Macerata). Infine, tra i luoghi particolari da visitare nelle Marche, segnaliamo l’incantevole borgo di Elcito, soprannominato anche il Tibet delle Marche. Si tratta di un minuscolo borgo storico di edifici in pietra, un tempo un castello, che sorge a 821 metri sul livello del mare – dalla sua altitudine viene il soprannome, frazione della città di San Severino Marche. Mentre il nome Elcito verrebbe da elce, ovvero leccio (Quercus ilex). Il borgo è un autentico gioiello storico, immerso nella natura e circondato dalle montagne. Da vedere anche la vicina Abbazia di Santa Maria di Valfucina.