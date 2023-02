Parigi, le migliori gite da fare quando si visita la città dell’amore

Parigi non ha bisogno di presentazioni ma se molti si limitano a visitare solo il centro della città, bisogna invece fare luce sulle perle nascoste che la capitale dell’amore offre ai viaggiatori.

Il centro ovviamente è il cuore della Francia e merita di essere visitato ma se avete qualche giorno in più è bello spingersi oltre e quindi vivere un’esperienza speciale che possa offrire uno spaccato di vera vita parigina.

Tra Versailles, lo champagne e le degustazioni, c’è solo l’imbarazzo della scelta quando si visita la Francia e in particolare la città di Parigi.

Gite da fare a Parigi

Se a Parigi potrete trovare musei, atelier fantastici, negozi, e anche la bellezza di un panorama che non stanca mai, anche nei suoi dintorni c’è tanta bellezza. La reggia di Versailles, il villaggio degli artisti di Barbizon, la campagna che permette la produzione dello champagne.

La maggior parte delle destinazioni si può raggiungere comodamente con i mezzi (basta consultare la ferrovia francese TGV per conoscere orari e costi). Alcuni posti invece si possono raggiungere solo in auto, ma ne vale veramente la pena.

Iniziamo dalla spettacolare Versailles, una bellezza senza tempo per la sua storia, per le curiosità ma anche perché oggi è uno dei castelli più belli al mondo. Da vedere assolutamente anche Giverny che si trova non lontano da Parigi ed era la residenza di Claude Monet. Un panorama verde spettacolare dove ci sono tantissime Ninfee. Da non mancare la Fontainebleau che si trova a meno di un’ora da Parigi ed è un luogo da favola. C’è un castello omonimo, un museo e un sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Le perle nascoste vicino Parigi

Anche Barbizon è uno dei posti più belli da visitare, un piccolo villaggio ai margini della foresta, qui è nata la scuola omonima composta da pittori che si concentravano sul realismo e sul naturalismo nell’arte. Reims è la capitale dello Champagne quindi qua non si può mancare, soprattutto se siete veri enofili. Con tre quarti d’ora di treno arrivate potrete degustare e scoprire tutti i segreti dei maggiori prodotti al mondo come Veuve Cliquot, Pommery, fare un giro tra la natura e ovviamente fare degustazioni.

Se Parigi è una di quelle città che merita di essere visitata almeno una volta nella vita, sicuramente tutti i luoghi vicini sono da non perdere per coloro che vogliono molto di più dal soggiorno francese.