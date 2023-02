Da sapere sul meteo di fine febbraio: tornano freddo e neve, le ultime previsioni del tempo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Mai cantare vittoria troppo presto. Quando l’inverno sembrava definitivamente archiviato, con l’arrivo dell’anticiclone che aveva portato sole e temperature miti, anche se ancora fredde al mattino, ecco che un nuovo vortice di bassa pressione farà scendere nuovamente le temperature, con l’arrivo di una perturbazione con piogge e neve.

Sarà l’ultimo colpo di coda dell’inverno, che ci accompagnerà fino a inizio marzo. Non possiamo chiamarlo nemmeno maltempo, dopo un inverno molto mite, anche troppo, con scarse precipitazioni, soprattutto nevose.

L’arrivo di nuova pioggia e neve, dunque, non può che essere salutato positivamente. Mentre per il calo delle temperature, dovremo solo fare attenzione a coprirci bene. Ancora per qualche giorno, perché comunque l’inverno è in esaurimento e non farà freddo allo stesso modo ovunque. Di seguito le previsioni meteo in dettaglio.

Meteo di fine febbraio: tornano freddo e neve, le ultime previsioni

Per la fine di febbraio e gli ultimi giorni di Carnevale, avremo un meteo tipicamente invernale, con il ritorno delle perturbazioni e un calo delle temperature. Sono attese piogge e neve su buona parte d’Italia. Attenzione, dunque, a coprirvi bene alle ultime sfilate di Carnevale.

L’anticiclone di San Valentino sta per esaurire la sua efficacia, allontanato dall’arrivo di un vortice di bassa pressione di origine artica. Il cambiamento del tempo inizierà dal 21 febbraio, Martedì Grasso di Carnevale.

Comunque, i modelli previsionali sono variabili, come segnalano i principali siti meteo. Anche se farà di nuovo freddo, il calo delle temperature non si manifesterà ovunque e non allo stesso modo. Dovrebbe fare più freddo al Nord Italia, mentre al Centro Sud le temperature saranno più miti.

Il vortice di bassa pressione, generato dalla corrente fredda artica, si formerà sulla Spagna, interessando solo marginalmente l’Italia occidentale. Mentre sul resto della nostra Penisola risaliranno le correnti meridionali di matrice subtropicale, spinte proprio dal vortice sulla Spagna. Come spiega 3bmeteo. Questo significa che sulle nostre regioni centromeridionali sarà ancora presente l’alta pressione, almeno in una prima fase. In queste zone, dunque, le temperature saranno ancora miti. Mentre le correnti tiepide e umide porteranno le piogge, che raggiungeranno anche il Nord Italia.

Quando arriverà il freddo

Le nuove piogge saranno più abbondanti verso la fine della settimana, in particolare nella giornata di sabato 25 febbraio. Finalmente pioverà a sufficienza anche sulle regioni di Nord-Ovest, quelle più colpite dalla siccità.

Nel corso della settimana, inoltre, la corrente di aria fredda di origine artica, dopo essere scesa sulla Spagna, si sposterà ancora in direzione Ovest, raggiungendo a fine febbraio, verso la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, anche il Mediterraneo centrale e dunque l’Italia.

Tra il 26 e il 28 febbraio, anche se siamo ancora nel campo delle tendenze meteo, avremo sull’Italia piogge abbondanti e anche abbondanti nevicate sulle Alpi, ma non a bassa quota. Inoltre, è previsto il ritorno di forti raffiche di vento. Condizioni meteo che faranno scendere le temperature.

Queste condizioni dovrebbero durare almeno fino ai primi di marzo. Secondo alcune tendenze, tutte da confermare, potrebbe verificarsi il fenomeno dello stratwarming, con il riscaldamento improvviso e repentino della stratosfera nella zona polare e la discesa di aria gelida verso l’Europa. Potremmo avere temperature gelide a inizio marzo, da pieno inverno, ma è ancora troppo presto per dirlo. Seguite le previsioni meteo.