Questo castello è il più famoso del mondo, ma in pochissimi lo sanno

Sapete che il castello di William Shakespeare esiste veramente? Ecco dove si trova

William Shakespeare è, senza dubbio, uno dei poeti e degli artisti più famosi di tutto il mondo. La sua opera Amleto ha affascinato e travolto intere generazioni che, ancora oggi, citano la famosa frase “Essere o non essere?”.

I più appassionati sapranno poi che il castello dove Shakespeare ha ambientato proprio tutte le vicessitudini di questa appassionante storia non è frutto di fantasia, ma esiste veramente!

Il castello casa di Amleto esiste

William Shakespeare nell’Amleto ha, probabilmente, raggiunto una delle vette più alte della sua incredibile poesia. Tutto è realistico, straziante, commovente ed appassionante. Location compresa. Il castello dove è infatti ambientato l’Amleto non è frutto di fantasia, ma esiste e basta guardare anche solo una fotografia per rendersi conto di quanto sia imponente e bellissimo. Ma dove si trova?

Dove si trova?

Per visitare il Castello dell’Amleto di Shakespeare dobbiamo spostarci nella zona del Mar Baltico. Se nella tragedia shakesperiana la casa del protagonista era il Castello di Elsinore, nella realtà stiamo parlando del Castello di Kronborg, nella cittadina di Helsingør, in Danimarca. La sua posizione, sullo stretto che divide la Danimarca dalla Svezia, ha fatto gola a molti sovrani in passato e ancora oggi attira le attenzioni di tanti. Non più re, ma storici e personalità di spicco del mondo intero che hanno infatti eletto questo castello come Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Avere la certezza che Shakespeare abbia visto con i suoi occhi il castello di Kronborg non è facile. Magari ne ha solo letto o sentito raccontare la magnificenza da altri, ma ciò che è certo è che questa location ha fatto breccia nel cuore del poeta.

La storia di Amleto

La tragedia di Amleto, Principe di Danimarca venne scritta probabilmente attorno al 1600. Viene rappresentata con costanza praticamente in tutto il mondo, oggi come allora, per la potenza del racconto e la trama avvincente. Del resto è l’opera tradotta in più lingue al mondo. Amleto, il protagonista, è stato poi interpretato da attori famosissimi, sia a teatro che nelle varie rappresentazioni televisive dell’opera, come Laurence Olivier e John Barrymore e dall’attore britannico John Gielgud.

Insomma, ora che sappiamo che persino la casa di Amleto esiste veramente, siamo certi che la voglia di approfondire la conoscenza di questo capolavoro sarà ulteriormente aumentata. E, perché no, possiamo anche organizzare un viaggio a visitarlo non vi pare?