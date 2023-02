Un sogno che si avvera: potete dormire nella casa del Fantasma dell’Opera, con Airbnb. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Una notte da sogno, anzi da fantasma! È l’incredibile soggiorno speciale che propone Airbnb nel Palco d’onore dell’Opéra Palais Garnier di Parigi, la casa del Fantasma dell’Opera.

Lo straordinario soggiorno è proposto nell’ambito delle iniziative di lancio per il ritorno sulle scene di tutto il mondo del celebre musical di Andrew Lloyd Webber, tratto dal romanzo “Le Fantôme de l’Opéra” di Gaston Leroux.

Il Fantasma dell’Opera nel 2023 tornerà nei teatri di 15 Paesi del mondo, con gran finale a Broadway. Per celebrare questo eccezionale evento, la piattaforma Airbnb metterà in palio una notte in uno degli alloggi forse più incredibili mai offerti finora.

La camera da letto, dove dormiranno i fortunati vincitori della selezione, sarà allestita nel grande Palco d’Onore del Palais Garnier di Parigi, dove è ambientata la storia del Fantasma dell’Opera. Sarà come dormire a casa sua. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Dormire nella casa del Fantasma dell’Opera è possibile, con Airbnb

La camera da letto che compare nella foto pubblicate da Airbnb è a dir poco sontuosa. Un grande letto matrimoniale con lenzuola candide e copriletto di velluto rosso damascato, comodini di legno intarsiato d’oro, velluti rossi alle pareti e un tappeto dorato e ricamato sotto il letto.

Non è la camera di un lussuosissimo hotel a 7 stelle, magari di quelli ultra sfarzosi che costruiscono negli Emirati Arabi, ma è la camera da letto allestita da Airbnb all’interno del Palco D’Onore del Palais Garnier di Parigi, sede storica dell’Opera Nazionale. Avete capito bene, una camera nel palco centrale di un teatro dell’opera, il più famoso di Parigi, con vista sulla platea, il palcoscenico e gli ordini di palchi tipici di un teatro classico.

Un’ambientazione che nemmeno nei sogni più audaci, un’esperienza straordinaria che potranno fare i due fortunati estratti tra tutti coloro che potranno prenotare questo meraviglioso soggiorno a partire dal 1° marzo 2023.

La notte all’Opéra di Parigi

I fortunati vincitori del soggiorno dormiranno per una notte, il 16 luglio 2023, nella camera del Palco d’Onore dell’Opéra di Parigi allestita tutta per loro. Il soggiorno comprenderà diverse attività che renderanno unica questa esperienza.

Gli ospiti potranno visitare l’edificio del Palais Garnier e visitare il vero lago sotterraneo, dimora del Fantasma, descritto nel romanzo di Leroux. La host del soggiorno sarà Véronique Leroux, pronipote del romanziere che ha creato il celeberrimo Fantasma.”La storia del mio bisnonno ha ispirato tante persone nel corso degli anni. Questo è il momento perfetto per rendergli onore e dare il benvenuto per un soggiorno unico nell’iconica location del suo romanzo”, ha spiegato la donna.

Chi vuole vivere questa esperienza unica, potrà inviare una richiesta di prenotazione da mercoledì 1 marzo 2023 alle ore 18.00 su airbnb.com/opera.

La notte sul Palco d’Onore dell’Opéra di Parigi è in programma per domenica 16 luglio 2023, sarà per due persone al massimo e avrà un costo di 37 euro, in omaggio al numero del Palco d’Onore.

I fortunati che saranno stati selezionati potranno anche partecipare a una lezione privata di balletto con uno dei ballerini dell’Opéra e con un tour privato potranno visitare gli studi di danza del teatro, con viste uniche sulla città di Parigi.

Per gli ospiti è previsto anche un recital esclusivo, a cura degli artisti dell’Accademia dell’Opéra di Parigi, con offerta di champagne. Mentre la cena sarà servita nello sfarzoso Foyer de la Danse, storica sala prove privata, posta dietro al palco e utilizzata dai ballerini per prepararsi prima di uno spettacolo.

Il Palais Garnier è la sede storica dell’Opera Nazionale di Parigi. L’edificio, costruito per volere di Napoleone III, durante il Secondo Impero, fu inaugurato dopo la sua morte, nel 1875 all’epoca della Terza Repubblica. È famoso per la maestosità del suo architettonico e per le ricche decorazioni.