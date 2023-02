Arriva l’abbonamento per il treno che ti fa girare tutta l’Europa spendendo pochissimo

By

La Commissione europea ha lanciato l’abbonamento per il treno che permetterà ai giovani di viaggiare in Europa senza spendere un capitale.

Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire che si rivolge prevalentemente ai giovani e che permetterà di esplorare le città più belle e i paesi più lontani con il treno.

Oltre al pass che sarà erogato solo per 35 mila persone, ci saranno altri bonus e sconti sempre per coloro che ne usufruiscono, per avvantaggiare le spese di viaggio.

L’abbonamento che ti fa girare l’Europa

Il bando DiscoverEU sarà attivo dal 15 al 29 marzo, come annunciato nel comunicato stampa. Il pass permetterà di visitare l’Europa per tutti i giovani a partire dai 18 anni, all’interno dei paesi dell’Europa e anche alcuni aggiunte.

Tutti coloro che sono nati tra il 1° luglio 2004 e il 30 giugno 2005 potranno effettuare un viaggio di 30 giorni tra il 15 giugno e il 30 settembre. Tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni nella seconda metà dell’anno potranno fare domanda ad ottobre, per i prossimi biglietti.

Il pass potrà essere richiesto da tutti i cittadini dei paesi che sono parte del programma Erasmus, “Siamo lieti di mettere a disposizione, per il 2023, un totale di 70.000 abbonamenti di viaggio ai diciottenni che potranno vivere in prima persona la nostra Unione”, ha dichiarato Youth Mariya Gabriel, commissaria per l’innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani.

Chi può aderire e come fare

Coloro che invece già lo hanno ricevuto potranno beneficiare di un’ulteriore carta sconto con 40 mila sconti sui trasporti pubblici, cibi, alloggi e vari servizi messi a disposizione dall’UE. I partecipanti potranno anche partecipare ai Meet Up che sono organizzati sempre con l’Erasmus con programmi culturali.

Tra i paesi partner ci sono anche: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Montenegro, per i Balcani occidentali, oltre ad Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Moldavia e Ucraina, i Paesi del Sud-Mediterraneo, Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia.

L’anno scorso la Commissione europea ha offerto 10 mila abbonamenti per i giovani, ora le domande saranno aperte per 35 mila abbonamenti a marzo e altri 35 mila a ottobre prossimo. Una grandissima opportunità da non perdere, soprattutto perché i treni europei sono tra i più veloci al mondo.

Per ricevere il pass bisogna fare domanda sul sito internet con numero della carta di identità o passaporto e dati personali. Coloro che saranno selezionati potranno viaggiare per un periodo che va da 1 giorno a massimo 30 giorni nel periodo indicato. I viaggiatori che riceveranno il pass potranno viaggiare con un massimo di 4 amici, se questi rispettano i requisiti di età e cittadinanza.