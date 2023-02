Occasioni di viaggi nel weekend con gli Intercity, con il 40% di sconto. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Sempre più italiani utilizzano il treno per viaggiare. Non solo per viaggi di lavoro o studio, ma anche per turismo o per raggiungere le località dei grandi eventi, come concerti, partite ecc. Al vantaggio di spostarsi comodamente, senza stress di traffico e parcheggio, si accompagnano anche tanti sconti per i biglietti del treno.

Le società ferroviarie propongono tante diverse promozioni e pacchetti di viaggio per ogni esigenza, insieme a servizi integrati treno + autobus.

Per andare a sciare, risparmiando sui trasporti, vi abbiamo segnalato i Treni della Neve di Trenord in Lombardia e le località sciistiche collegate da Trenitalia con treno + bus. Anche per raggiungere le città del Carnevale in Italia sono disponibili tanti collegamenti ferroviari, con treni regionali, Intercity e alta velocità, anche con corse dedicate e possibilità di offerte.

Qui, invece, vi segnaliamo la promozione di Trenitalia per viaggi nel weekend a bordo degli Intercity, con sconti da non perdere. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggia nel weekend con gli Intercity, avrai il 40% di sconto

Se state programmando un viaggio del weekend, per visitare le città d’arte o andare nelle località di vacanza, vi conviene partire con i treni Intercity. Infatti, Trenitalia mette a disposizione uno sconto del 40% sul prezzo del biglietto.

Si tratta dell’offerta A/R weekend (viaggio di andata e ritorno) con partenza il sabato e rientro la domenica. L’offerta è valida per viaggiare con i treni Intercity giorno. Dunque, sono esclusi gli Intercity Notte.

Come acquistare l’offerta

Per acquistare i biglietti del treno Intercity giorno per viaggiare il sabato e la domenica con l’offerta A/R weekend, selezionate nel form di acquisto sul sito web di Trenitalia l’opzione di viaggio andata e ritorno e poi selezionate l’offerta A/R weekend sia per il viaggio di andata che per il viaggio di ritorno. In questo modo, lo sconto del 40% sarà applicato a entrambi i viaggi.

Lo sconto del 40% è previsto sulla tariffa del biglietto Base intero, per viaggi andata e ritorno effettuati nello stesso fine settimana, nei giorni di sabato e domenica.

L’offerta A/R weekend può essere acquistata fino alle ore 24 del quinto giorno precedente la partenza. Non è previsto il rimborso. I biglietti per i treni Intercity con l’offerta possono essere acquistati sul sito web e sulla app di Trenitalia, alle biglietterie, alle macchinette self servce e presso le agenzie di viaggio abilitate oppure telefonando al call center di Trenitalia (con numero a pagamento).

Il numero di posti in offerta è limitato, variabile in base al giorno, al treno e alla classe.

È possibile modificare l’ora di partenza una sola volta per ciascun biglietto di andata e ritorno e fino alla partenza del treno. Invece, non è ammesso il cambio della data di partenza. Inoltre, non è possibile cumulare l’offerta con altri sconti o riduzioni.

Per ulteriori informazioni sull’offerta di Trenitalia A/R weekend, rimandiamo al sito web di Trenitalia: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/andata_e_ritornoweekend.html