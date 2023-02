Le 10 destinazioni più belle per il Carnevale in Italia

In Italia è tempo di Carnevale, ovviamente tutti conosciamo quello di Venezia ma questa non è l’unica festa strepitosa a cui prendere parte.

Ci sono almeno altre dieci destinazioni nel Paese che promettono un Carnevale altrettanto scoppiettante, coinvolgendo tutta la città con maschere, canti e balli per tutta la settimana e in particolare per il weekend.

Ognuno di questi festeggiamenti di distingue per qualcosa di particolare, per questo è bello partecipare. Venezia ha la sua fama a livello internazionale ma per chi vuole provare qualcosa di diverso, queste sono le feste da non perdere.

Carnevale in Italia: le 10 mete più gettonate

Il primo da non perdere è quello che si tiene a Fano in Puglia, dopo quello di Viareggio e di Venezia è uno dei più belli in assoluto. Si tratta di una tradizione molto antica che risale addirittura al 1347 ed è caratterizzata dalla maschera di Pupo, un personaggio molto famoso al tempo che sfila insieme ai carri. Un giorno intero è poi dedicato al lancio dei dolci, tutto il pubblico riceve delle camere e i bambini sono pazzi di gioia.

Il Carnevale di Ivrea è un altro dei più belli, qui ci sono tantissimi personaggi in maschera e il punto più famoso è la Battaglia delle arance, tre giornate in cui ci sono nove squadre di arcieri che combattono contro i soldati in una sorta di riproduzione storica. C’è poi la fagiolata, la degustazione di polenta e merluzzo e ovviamente la sfilata dei carri. Anche la festa di Cento è molto famosa tanto da avere una storia che la lega addirittura al Carnevale di Rio, il più famoso al mondo. Qui ci sono tantissimi eventi con percussionisti brasiliani e ballerine quindi è una festa molto animata.

A Oristano si tiene il Carnevale conosciuto come Sartiglia, una sorta di giostra in cui avvengono vere e proprie coreografie equestri tra le più spettacolari di tutta Europa. La festa è di stampo medievale ed è anche molto simbolica, quindi ha dei toni veramente differenti rispetto al classico Carnevale. Anche Ronciglione ha il suo magico Carnevale, questo è considerato il più bello di tutto il Lazio. C’è la parata d’inaugurazione, le Corse dei Barberi, la Pilatata dei Nasi Rossi, ovviamente non mancano degustazioni e tanto vino.

Le celebrazioni di Carnevale da non perdere

In Basilicata si tiene il Carnevale di Tricarico che è caratterizzato da maschere di mucche e tori, una sorta di raffigurazione degli animali che sfila per tutta la città. Solitamente i gruppi si organizzano per mettere in scena qualcosa di molto particolare. Ad Acireale si tiene il Carnevale con le macchine infiorate, queste vengono realizzate ogni anno con migliaia di fiori e poi la sera ci sono i classici carri che compiono movimenti molto complessi.

Il Carnevale milanese è molto importante, è quello Ambrosiano che ha una tradizione parallela rispetto a quello tradizionale. Per le vie della città si tengono sfilate e cortei e la figura rappresentativa è il servo Meneghino. Sempre in Puglia si tiene anche il famoso Carnevale di Putignano con un programma molto ricco con carri di cartapesta. Il Carnevale di Verrès risale al 1450, per le vie del borgo antico, tra danze e degustazioni, c’è una festa che va avanti per giorni interi.

Ovviamente nel mondo ci sono destinazioni molto gettonate per il Carnevale come quella di Rio oppure di Venezia, ma anche nelle piccole città questa festa è molto sentita e ha dei risvolti particolari e unici.