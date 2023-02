Sei single? Oggi è San Faustino, la tua festa e dovresti celebrarla così

Oggi è San Faustino, la festa dei single. Ecco come dovreste festeggiare questa giornata se siete soli.

Oggi, 15 febbraio, è la giornata dedicata ai single. Conosciuta come San Faustino, questa giornata diventa l’occasione giusta per farsi un regalo speciale: un viaggio.

Celebrare al meglio il fatto di non essere fidanzati può sembrare complicato. Si rischia di scivolare nel banale. Magari andando in discoteca o, peggio, rimanendo a casa. E invece oggi deve essere una giornata dedicata a voi!

Organizzare un viaggio è la cosa migliore da fare oggi

Qual è la cosa migliore da fare quando non si hanno impedimenti di sorta? Partire per un viaggio. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che andare in vacanza con la propria metà sarebbe meglio, ma non è sempre vero.

Pensate alla libertà di fare ciò che volete, come volete, quando volete. Senza dover fare i conti con le ferie di lui o di lei. Oppure, provate a immaginare come possiate sentirvi nell’organizzare liberamente la vostra giornata in viaggio e, soprattutto, potete scegliere la destinazione che preferite senza dover scendere ad alcun compromesso.

Quali sono i luoghi per un viaggio da organizzare oggi, 15 febbraio

Se siete particolarmente avventurosi, oggi 15 febbraio, è arrivato il momento di prenotare e organizzare un viaggio in totale solitudine e libertà. Che, poi, lo sapete bene: difficile rimanere soli. Soprattutto se si opta per una vacanza magari in una destinazione super affollata e popolata dai giovani come Barcellona, Ibiza oppure Londra e New York.

Se invece volete partire da soli, ma con la sicurezza di avere qualcuno con cui condividere le esperienze sappiate che esistono diverse compagnie che si occupano proprio di organizzare viaggi di questo tipo. Da WeRoad, passando per ViaggiNelMondo e Boscolo Viaggi potrete pagare la quota, iscrivervi ad un viaggio organizzato e partire. Così facendo non dovrete pensare a nulla, perché ci saranno le guide, ma allo stesso tempo potrete conoscere nuove persone che come voi viaggiano da soli.

Insomma. In barba a chi oggi pensa sia una giornata triste. La festa dei single, San Faustino, deve diventare in realtà la festa di chi si ama e ama viaggiare. Ecco perché celebrare questa ricorrenza prenotando un viaggio è il regalo migliore che possiate farvi!