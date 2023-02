Volete vivere un sogno e andare a Hollywood? Potrete essere i giudici degli Oscar

Tutti conoscono gli Oscar, uno dei maggiori premi al mondo per i film, ma non tutti sanno che possono diventare giudici e volare a Hollywood per vivere un sogno ad occhi aperti.

Li vediamo ogni anno, celebrano il cinema in grande stile, ci sono star da tutto il mondo, personaggi famosissimi e anche tecnici, registi, musicisti. Si tratta di tutto il meglio del cinema internazionale riunito per celebrare lo spettacolo.

Vengono assegnati vari premi, dal miglior film alla migliore sceneggiatura, ma vi siete mai chiesti come accade e chi è che offre il suo voto? Scopriamo tutti i dettagli.

Academy Oscar: come si accede

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences è una delle giurie più grandi e importanti al mondo ed è quella che ogni anno assegna gli Oscar. Si compone di 8 mila partecipanti, ogni anno vengono aggiunte altre personalità e nuovi nomi e ci sono anche molti italiani. Un gruppo enorme ma ben diviso e correttamente distribuito per coinvolgere paesi diversi, etnie differenti e ogni genere.

Per entrare nella giuria bisogna far parte di uno dei 17 rami di cui si compone oppure di uno dei due rami aggiuntivi ovvero membri allargati e associati. Ognuno può entrare solo in un ramo, ovviamente il più grande è quello degli attori. Le modalità sono essenzialmente due: da un lato, essere candidato all’Oscar, dall’altro avere una sponsorizzazione. Quindi chi vuole entrare può farne richiesta, trovando il supporto di due persone che già ne fanno parte.

Come si vota

Le candidature spontanee vengono poi prese in considerazione ogni anno dall’Academy’s Board of Governors che decide se accettare o meno. Le categorie disponibili sono: attori, associates, direttori di casting, direttori della fotografia, costumisti, registi, documentaristi, dirigenti, montatori, addetti al trucco e parrucco, marketing e pubbliche relazioni, members-at-large, musicisti, produttori, scenografi, animatori, addetti al suono, addetti agli effetti visivi, sceneggiatori. Per ogni tipologia ci sono dei requisiti dettagliati che sono presenti sul sito internet di riferimento.

Le schede per votare vengono date a ogni partecipante, la categoria miglior film viene votata da tutti, le altre invece sono divise, ognuno vota per la sua categoria, quindi il regista per il miglior regista e così via. Si tratta sicuramente di qualcosa di molto difficile da realizzare ma ci sono tante opportunità anche per musicisti, costumisti, truccatori. Il mondo del cinema non è fatto solo dalle star internazionali famose e dagli attori ma c’è tutto un mondo che vi ruota intorno.