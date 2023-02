San Valentino 2023: le frasi più belle per un “viaggio” nell’amore

Abbiamo trovato per voi le frasi più belle per San Valentino 2023. Siete pronti a tuffarvi nella meraviglia dell’innamoramento?

Viaggiare insieme, percorrere una vita fianco a fianco. È questa l’essenza dell’innamoramento, ma scrivere delle frasi per San Valentino 2023 che rendano bene l’idea non è facile.

Ecco allora che abbiamo trovato per voi alcune frasi bellissime per celebrare al meglio questo San Valentino e, soprattutto, trovare un messaggio d’amore ideale da mandare via messaggio o da scrivere su un biglietto.

Parlare di San Valentino come un viaggio con le frasi più belle

Paragonare l’amore a un viaggio, per San Valentino 2023 non è sbagliato, anzi. Può essere un modo particolare per dare un nuovo volto e un nuovo aspetto a questa festività. La Festa degli Innamorati infatti spesso rischia di scivolare in qualcosa di banale che molti “rifuggono”.

Se invece volete fare un regalo alla vostra metà e scrivere delle frasi d’amore senza essere troppo classici, vi suggeriamo un po’ di parole perfette da poter utilizzare per un viaggio nell’amore, nell’innamoramento e nel San Valentino 2023! Vediamole insieme.

Frasi, aforismi e citazioni per San Valentino 2023

Abbiamo detto che l’amore, l’innamoramento e la vita di coppia alla fine è come un viaggio in un territorio inesplorato. Vediamo ora delle frasi per San Valentino 2023 che rendano ben l’idea!

L’amore è la sola cosa che possiamo portare con noi quando andiamo, e rende la fine cosi’ semplice. Louisa May Alcott

L’amore non fa girare il mondo. L’amore è quella cosa che rende il viaggio degno di essere percorso. Franklin P. Jones

Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Paulo Coelho

L’uomo e la donna si prendono, si riprendono, s’intraprendono, si sorprendono, ma non si comprendono mai. Edmond Thiaudière

Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche

Se per baciarti dovessi poi andare all’inferno, lo farei. Così potrò poi vantarmi con i diavoli di aver visto il paradiso senza mai entrarci. William Shakespeare

È soltanto nelle misteriose equazioni dell’amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni. Dal film A Beautiful Mind

Ora siete pronti. Avete a disposizione un po’ di belle frasi per San Valentino 2023 da scrivere alla persona che amate.