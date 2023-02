Le 10 feste di Carnevale più belle al mondo: dove passare una vacanza super

Volete festeggiare il Carnevale in grande stile? Per farlo ci sono dieci località che ospitano altrettante feste in grande stile. I migliori luoghi al mondo dove passare questo periodo dell’anno.

Il Carnevale è famoso per i suoi colori, la musica, le celebrazioni di ogni tipo e sicuramente è una festa molto sentita in Italia quindi ovviamente il Paese rientra a pieno titolo nella classifica ma non è l’unico. In giro per il mondo ci sono anche altri luoghi molto particolari dove è possibile andare.

Scopriamo quali sono le feste più belle e soprattutto cosa le rende così speciali e anche diverse rispetto ai festeggiamenti italiani tradizionali.

Le 10 feste di Carnevale più belle al mondo

La prima da citare è sicuramente la città di Nizza, un capolavoro francese affacciata direttamente sul mare. Il Carnaval de Nice è molto famoso e si tiene sempre a metà febbraio e dura due settimane. Ci sono le sfilate, i musicisti in strada e tutta la città è piena di fiori colorati. Da non perdere la parata di fiori che è uno degli appuntamenti più gettonati.

Anche l’India è molto famosa per la sua celebrazione del Carnevale, parliamo in modo particolare della capitale. Qui l’evento inizia tre giorni prima di martedì Grasso e le celebrazioni durano tre giorni. Tutta la città è parte di una festa dalle dimensioni stratosferiche: ogni anno viene eletto un Re che presiede i festeggiamenti. A Londra le strade di Notting Hill celebrano il carnevale in grande stile. Questa è una delle zone più belle della città, siamo nel cuore dell’area residenziale e la tradizione carnevalesca risale al 1833 quindi è molto antica e ha delle connessioni importanti perché agli schiavi neri era vietato festeggiare.

Negli USA sicuramente notevole il Carnevale di New Orleans che si chiama Mardi Gras, una sorta di festeggiamento alternativo che dura due settimane. È così importante però che i preparativi iniziano già il 6 gennaio e infatti sono quasi 1 milione le persone che partecipano ogni anno. Anche nei Caraibi è festa grande per il Carnevale, qui c’è un super party per le vie della città quindi sicuramente da non perdere per i turisti.

In Canada si tiene il Quebec Winter Carnival, una vera esplosione di divertimento con parate, cibo e tanta musica e un afflusso di 500 mila visitatori ogni anno. A Colonia in Germania il Carnevale colora la città, sono sei giorni di feste con una grande parata principale.

Il podio delle 3 feste più belle

In Spagna a Tenerife si tiene un Carnevale spettacolare, molto coreografico con carri veramente da togliere il fiato. Al secondo posto della classifica sicuramente c’è il Carnevale di Venezia tra i più belli al mondo, un’occasione unica e affascinante per tutti. Al primo posto invece il più gettonato e anche grande, il Carnevale in Brasile a Rio de Janeiro. Questa è una festa dalle dimensioni travolgenti, con danze, ballerini, e ovviamente divertimento per ogni età.