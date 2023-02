L’occasione da non perdere: Maxi sconti sui viaggi a chi prenota in anticipo sulla piattaforma Guinness Travel. Tutte le informazioni utili da conoscere.

In un tempo di caro vita come quello che stiamo vivendo, risparmiare sulle spese è fondamentale, anche su quelle di viaggio, per non rinunciare al piacere e all’esperienza di una vacanza.

Diventa cruciale, quindi, mettere in atto tutte le strategie e i trucchi disponibili per spendere il meno possibile e riuscire a trovare le offerte migliori. Con un po’ di pazienza è possibile e le occasioni non mancano, bisogna saperle trovare.

Per aiutare gli utenti a risparmiare sui costi di viaggio, tour operator e piattaforme online hanno messo a punto nuovi sistemi. Come il nuovo Generatore di risparmio della piattaforma Skyscanner, di cui vi abbiamo già parlato.

Qui, invece, vogliamo segnalarvi un’altra importante e utile iniziativa lanciata da un’altra piattaforma, quella del tour operator Guinness Travel, con importanti sconti sui viaggi. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Maxi sconti sui viaggi a chi prenota in anticipo sulla piattaforma Guinness Travel

Chi prenota con largo anticipo i viaggi per la tarda primavera ed estate sulla piattaforma di Guiness Travel, avrà diritto a maxi sconti sui pacchetti acquistati. Si tratta della promozione “Ultra Prenota Prima“, l’offerta imperdibile inclusa nella più ampia campagna “Prenota Prima” del tour operator milanese.

Chi prenota entro il 28 febbraio prossimo un viaggio con Guinness Travel, con partenza dai mesi di aprile e maggio, avrà diritto a uno sconto extra oltre a quelli già previsti. Come riporta Travel Quotidiano.

Oltre alle offerte con maxi sconti, Guinness Travel propone anche tanti nuovi itinerari e pacchetti di viaggio.

Le promozioni di Guinness Travel

Guinness Travel è un tour operator italiano che organizza tour esclusivi in tutto il mondo. Propone 241 itinerari verso 100 Paesi, con 1200 partenze, di cui 800 garantite. Tutte le partenze sono esclusive Guinness e prevedono un accompagnatore dall’Italia.

Prenotando in anticipo si può usufruire di tutti i vantaggi e sconti, con la possibilità di annullare il viaggio fino a 45 giorni prima della partenza senza pagamento di penale.

Inoltre, il tour operator organizza viaggi esclusivi con un numero massimo di 30 partecipanti.

Con la promozione Prenota Prima si risparmia sui viaggi, con la possibilità di usufruire di tante offerte speciali, tra cui appunto i maxi sconti dell’offerta Ultra Prenota Prima.

Le partenze sono garantite, con la possibilità di programmare al meglio il viaggio. Inoltre, la quota già pagata non è soggetta ad alcun adeguamento valutario o di tasse aeroportuali. Il prezzo è bloccato (leggete comunque le condizioni dell’offerta).

La partenza dei tour è garantita grazie a i posti limitati. Mentre gli spostamenti durante i tour viaggi prevedono i posti migliori sul bus.

Per ulteriori informazioni sulle offerte speciali di Guinness Travel: www.guinesstravel.com/info/offerte.html